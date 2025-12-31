普京14名鄰居否認有無人機襲擊　居民：那天很平靜

俄羅斯聲稱，近百架烏克蘭無人機，在星期一(29日)試圖襲擊俄羅斯總統普京位於諾夫哥羅德州瓦爾代鎮(Valdai)官邸，美國總統特朗普亦稱從普京口中得知其官邸受襲而感到憤怒。不過，有傳媒報道，普京官邸附近住戶說法不同，多名居民表示，當日既沒有聽到爆炸聲，也沒有聽到無人機的嗡嗡聲。
獨立媒體Mozhem Obyasnit派記者到普京官邸所在的瓦爾代鎮調查，他們訪問到14位當地居民，這些人表示，他們沒有收到任何關於無人機威脅的簡訊警報，也沒有聽到任何無人機襲擊特有的嗡嗡聲或爆炸聲。一名居民指：「那天晚上天上沒有噪音，沒有爆炸聲，甚麼都沒有。如果真發生了那種事，全鎮的人都會議論紛紛。」
澤連斯基：俄方拒絕結束這場戰爭
普京在瓦爾代的官邸，名為多爾吉耶·博羅迪，位於瓦爾代鎮東北部，與瓦爾代鎮之間隔著瓦爾代湖。居民告訴Mozhem Obyasnit，他們通常知道俄羅斯總統何時到訪他的官邸，因為總統抵達時會有大量直升機伴隨左右。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)29日表示，烏克蘭武裝部隊動用91 架無人機，對普京的住所發動「大規模」無人機襲擊，所幸所有無人機都被防空系統摧毀。特朗普同日與普京通電話，稱普京告知他有關襲擊，事件令他感到十分憤怒。烏克蘭總統澤連斯基否認有關襲擊，指這是俄「另一輪謊話」，以合理化對烏克蘭和首都基輔發動更多攻擊，而俄羅斯本身亦拒絕採取必要行動結束這場戰爭。