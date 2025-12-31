普京14名鄰居否認有無人機襲擊　居民：那天很平靜

俄羅斯聲稱，近百架烏克蘭無人機，在星期一(29日)試圖襲擊俄羅斯總統普京位於諾夫哥羅德州瓦爾代鎮(Valdai)官邸，美國總統特朗普亦稱從普京口中得知其官邸受襲而感到憤怒。不過，有傳媒報道，普京官邸附近住戶說法不同，多名居民表示，當日既沒有聽到爆炸聲，也沒有聽到無人機的嗡嗡聲。

獨立媒體Mozhem Obyasnit派記者到普京官邸所在的瓦爾代鎮調查，他們訪問到14位當地居民，這些人表示，他們沒有收到任何關於無人機威脅的簡訊警報，也沒有聽到任何無人機襲擊特有的嗡嗡聲或爆炸聲。一名居民指：「那天晚上天上沒有噪音，沒有爆炸聲，甚麼都沒有。如果真發生了那種事，全鎮的人都會議論紛紛。」