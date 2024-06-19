普京24年後再訪北韓 金正恩擁抱相迎 俄朝發展「戰略堡壘」關係

俄羅斯總統普京乘搭專機，於當地今日(19日)凌晨2時45分降落平壤機場，展開對北韓的國事訪問，是普京相隔24年再次訪問北韓。北韓領導人金正恩到機場迎接，兩人握手擁抱交流，然後檢閱北韓三軍儀仗隊。普京其後邀請金正恩乘坐自己的「奧魯斯」轎車，一起抵達普京下榻的錦繡山國賓館，途中就兩國關係發展交換意見。北韓官媒朝中社報道，在會晤中，普京和金正恩同意將兩國關係發展成為「戰略堡壘」。

朝中社形容，普京訪問是歷史性事件，展示了兩國持久和不可戰勝的友誼和團結。普京發表講話時提到，將與北韓發展「不受西方控制」的貿易和支付系統，共同反對西方對兩國的制裁，並表示將擴大兩國在旅遊、文化、教育等領域的合作。普京今日會與金正恩會談，兩國並會簽署條約，將兩國關係升級為最高的「戰略堡壘」關係。俄羅斯衛星通訊社報道普京訪朝行程豐富，主要安排在今日，計劃以多種形式舉行會談，包括擴大會議以及領導人之間會談。金正恩將為普京舉行隆重的音樂會及招待會，普京亦會到蘇軍烈士紀念碑敬花。

金正恩去年9月曾訪問俄羅斯，並向普京發出訪朝邀請。普京上一次訪問北韓是在2000年7月，當時他與時任最高領導人金正日舉行了會談。

美國國務卿布林肯表示，普京對北韓的訪問，表明他迫切希望加強與能夠支持俄羅斯出兵烏克蘭國家的關係。布林肯又指，中國向俄羅斯提供機械和微電子產品，使俄羅斯能維持國防工業的情況必須停止。美國負責國際安全事務的副國務卿詹金斯表示，相信北韓希望從俄羅斯取得戰機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產設備或材料等先進技術。

