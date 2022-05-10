普立茲獎｜《華郵》衝擊國會報道奪公共服務獎　烏克蘭記者真實報道獲表揚

被譽為美國新聞界最高榮譽的普立茲獎(Pulitzer Prize)，公布今年得獎名單。《華盛頓郵報》(The Washington Post)關於去年1月國會山莊被時任總統特朗普支持者衝擊的系列報道，奪得殊榮「公共服務獎」。烏克蘭記者在俄烏戰事期間仍然持續真實報道獲表揚。

評審讚揚《華盛頓郵報》得獎報道《攻擊》(The Attack)系列以令人信服及逼真的敘述，讓公眾透切及無懼地了解國家最黑暗的日子。(網上圖片)

普立茲獎主辦單位哥倫比亞大學(Columbia University)周一(9日)公布2022年獲獎者，評審讚揚《華盛頓郵報》得獎報道《攻擊》(The Attack)系列以令人信服及逼真的敘述，讓公眾透切及無懼地了解國家最黑暗的日子。

《紐約時報》(The New York Times)調查五角大樓秘密檔案，指美華盛頓郵報軍在敘利亞、伊拉克及阿富汗空襲行動，平民死亡人數被低估的報道，贏得「國際報道獎」。《坦帕灣時報》有關佛羅里達州鉛冶煉廠，令工人暴露在高鉛水平下的報道，獲得「調查報道獎」。《邁阿密先驅報》(The MiamiHerald) 報道去年6月邁阿密一幢12層高樓宇突然局部倒塌，最終98人死亡，獲得「突發報道獎」。