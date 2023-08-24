普里戈津墜機亡｜俄證實普京知悉事件　拜登：不感意外(有片)

俄羅斯一架飛機在莫斯科以北墜毀，俄羅斯及華格納集團(Wagner group)證實，在6月發動兵變失敗的僱傭兵組織華格納創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在空難中死亡。美國總統拜登指，對事件不感意外。
克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京已經得悉事件，並已採取必要措施。俄羅斯緊急情況部表示，失事的私人飛機，從首都莫斯科謝列梅捷沃機場起飛，計劃前往聖彼得堡，但在特維爾州墜毀。機上10人包括3名機組人員全部遇難。緊急情況部正進行搜索工作，目前已找到8名遇難者遺體。俄羅斯聯邦航空運輸署指，乘客名單包括僱傭兵組織華格納集團創辦人普里戈津。俄羅斯聯邦調查委員會就事件展開刑事調查，調查人員到墜機現場蒐證。華格納的社交平台就宣布普里戈津遇難，形容他是英雄和愛國者，並指普里戈津是死於背叛俄羅斯的人手上。網上亦流傳普里戈津所乘搭的飛機墜毀一刻。
沙利文與俄總統外交政策顧問通話
美國總統拜登在回應事件時表示，不清楚事件真相，但對普里戈津可能死於空難並不感到意外。他被問到總統普京是否要負上責任時指，在俄羅斯發生的很多事情，普京都是幕後推手。拜登上月在芬蘭赫爾辛基曾經開玩笑地警告普里戈津，在叛變失敗後應該小心行事。普里戈津在6月發動短暫武裝叛變時，普京曾讉責兵變是叛國以及在俄羅斯背後捅刀，誓言要報仇。
《華爾街日報》報道，美國國家安全顧問沙利文與俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫進行通話，報道說美方要傳達美國與事件無關，並將其視為俄羅斯國內事務。
BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023
No survivors.
Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.
“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek