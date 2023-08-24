普里戈津墜機亡｜俄證實普京知悉事件　拜登：不感意外(有片)

俄羅斯一架飛機在莫斯科以北墜毀，俄羅斯及華格納集團(Wagner group)證實，在6月發動兵變失敗的僱傭兵組織華格納創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在空難中死亡。美國總統拜登指，對事件不感意外。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京已經得悉事件，並已採取必要措施。俄羅斯緊急情況部表示，失事的私人飛機，從首都莫斯科謝列梅捷沃機場起飛，計劃前往聖彼得堡，但在特維爾州墜毀。機上10人包括3名機組人員全部遇難。緊急情況部正進行搜索工作，目前已找到8名遇難者遺體。俄羅斯聯邦航空運輸署指，乘客名單包括僱傭兵組織華格納集團創辦人普里戈津。俄羅斯聯邦調查委員會就事件展開刑事調查，調查人員到墜機現場蒐證。華格納的社交平台就宣布普里戈津遇難，形容他是英雄和愛國者，並指普里戈津是死於背叛俄羅斯的人手上。網上亦流傳普里戈津所乘搭的飛機墜毀一刻。