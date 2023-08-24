普里戈津墜機亡｜分析︰墜機背後9個可能性 包括「金蟬脫殼」？美國所為？

俄羅斯僱備兵華格納集團(Wagner Group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)，突然在莫斯科北部墜機身亡，引發各方猜測，新華社記者、《環球》雜誌前副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」發文分析墜機背後的九大可能性，當中除包括俄羅斯是幕後黑手的懷疑，還包括普里戈津可能來一招「金蟬脫殼」，假死換取人身安全，並指事件亦有可能是美國所為。

「牛彈琴」分析指，9個可能性包括︰

一)飛機機件故障︰飛機那怕出現小小故障，亦足以致命。

二)極端天氣︰雖然事發時現場看來天氣良好，但高空變化難以預測，例如可能出現閃電，又或飛行途中遇上「風切變」，又或機師應對不當，都會導致墜機。

三)機艙內有人內訌︰據報機上3名飛行員及7名「個性鮮明」人物，如有人內訌開槍便隨時導致空難。