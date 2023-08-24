普里戈津墜機亡｜分析︰墜機背後9個可能性 包括「金蟬脫殼」？美國所為？

俄羅斯僱備兵華格納集團(Wagner Group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)，突然在莫斯科北部墜機身亡，引發各方猜測，新華社記者、《環球》雜誌前副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」發文分析墜機背後的九大可能性，當中除包括俄羅斯是幕後黑手的懷疑，還包括普里戈津可能來一招「金蟬脫殼」，假死換取人身安全，並指事件亦有可能是美國所為。
「牛彈琴」分析指，9個可能性包括︰
一)飛機機件故障︰飛機那怕出現小小故障，亦足以致命。
二)極端天氣︰雖然事發時現場看來天氣良好，但高空變化難以預測，例如可能出現閃電，又或飛行途中遇上「風切變」，又或機師應對不當，都會導致墜機。
三)機艙內有人內訌︰據報機上3名飛行員及7名「個性鮮明」人物，如有人內訌開槍便隨時導致空難。
四)烏克蘭所為
華格納為俄僱傭兵，普里戈津雙手沾滿烏克蘭人鮮血，必須殺之而後快，之前亦曾傳出俄羅斯人被烏特工暗殺的消息。此外普里戈津死後翌日，正是烏克蘭獨立日。
五)波蘭及立陶宛所為
華格納叛亂失敗後不少戰士轉投白俄羅斯，惹波蘭及立陶宛警惕，可能因此「先下手為強」殺死普里戈津。
六)美國所為
美國總統拜登對於普里戈津墜機身亡的第一反應曷「我不知發生了甚麼，但不感驚訝」。分析認為美國有能力暗殺普里戈津，並嫁禍於人。
七)俄羅斯斬除後患
不少聲音尤其是西方國家都認為普里戈津墜機是俄羅斯所為，並認為是普京「一貫作風」。
八)俄軍所為
分析指有西方傳媒暗示，飛機殘骸上有槍彈痕跡，不排除是防空導彈造成，但未必是普京下令要殺普里戈津，不排除是俄軍所為，因普里戈津曾激烈抨擊俄軍高層。
九)金蟬脫殼
分析指，普里戈津前兩還發布短片展示他在非洲沙漠招兵買馬，認為他忽然在墜機身亡「太戲劇性」，故有人懷疑是普里戈津「金蟬脫殼」之計。
「牛彈琴」認為，華格納集團跟俄羅斯的恩怨不會因普里戈津之死而結束，因部分華格納戰士，可能想為普里戈津報仇。分析並指，最終就算俄羅斯公開調查結果，甚至公布機上所有人的DNA資訊，但「相信的人相信，不相信的人永遠不相信」。