普里戈津墜機亡｜早料不測 普里戈津搭機靠幾招逃避暗殺

華格納集團領袖普里戈津在兵變後兩個月墜機身亡，外界猜測可能是俄羅斯總統普京指使。美國《華爾街日報》報道，空難前，普里戈津早已懷疑有人會利用飛機設局暗殺他。 甚麼招數逃避暗殺？ 報道引述華格納叛逃者、俄羅斯前空軍、非洲及中東官員等人指，普里戈津搭飛機有一套逃避制裁及通緝的「作業程序」：會要求飛機關閉應答機(transponder)，讓飛機在追蹤螢幕上消失；機員攜帶假護照；起飛前不久修改乘客名單；飛行途中突然通知控制塔變更目的地。此外，他的私人機隊，包括失事時乘搭的巴西萊格賽600型飛機都配備偵察儀器、電子變色智能窗和白色真皮座椅。 年少時吃盡苦頭 報道指出，普里戈津年少時在聖彼得堡街頭吃過不少苦，坐過牢，其後成為國內具影響力的軍事企業家，還在權力圈子中唯一一人敢挑戰普京。他一生都在磨練隨時逃亡的本事，但仍無法保命。

匿蹤計劃周詳 今年6月華格納兵變失敗後，白俄羅斯總統盧卡申科聲稱說服普京不處死普里戈津，但普里戈津仍不放心，進一步加強保安。知情者指，他在俄羅斯境內飛行時，不再從莫斯科空軍基地或其他軍用機場起飛，也不再乘搭政府公務飛機。 早在多年之前，普里戈津便有周詳的匿蹤計劃，挑戰國際通緝犯輕易且不著痕跡，遊走於全球數十個機場的極限。因華格常受聘保護非洲國家的領袖和軍政府人員，普里戈津經常飛往非洲，有時會在飛行途中更換2、3架飛機。他也常喬裝打扮，或在跑道舉行會議，一來可降低被捕風險，二來方便「閃人」。 起飛前最後一刻用甚麼方法自保 ？ 去年10月，普里戈津在利比亞東部空軍基地與當地民兵領袖會會面時，便身穿軍裝、戴著黑眼鏡、貼上假鬍子。今年8月，他從莫斯科東南部一個偏僻的商業機場起飛前往非洲，起飛前一刻才把自己名字加進乘客名單。