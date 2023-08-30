普里戈津墜機亡｜普里戈津聖彼得堡秘密下葬 獲追頒最高榮譽英雄勳章

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團領袖普里戈津墜機身亡，周二(29日)在家鄉聖彼得堡秘密下葬。克里姆林宮表示，喪禮是普里戈津家屬的事，不清楚安排，總統普京並沒出席。

華格納集團表示在「不公開的情況下」，為普里戈津舉行私人葬禮。報道指，普里戈津在嚴密保安措施下，於聖彼得堡東北部郊區的波羅霍夫斯科耶公墓，下葬在他父親旁邊。墓地豎立木製十字架，掛著俄羅斯國旗及華格納旗幟。

公墓封鎖 少數親友出席

葬禮期間，公墓被封鎖，限制民眾出入，大批警員和國民警衛在附近戒備。華格納表示，想跟普里戈津道別的人，可前往波羅霍夫斯科耶公墓。

俄羅斯獨立網媒Agentstvo引述墓園員工指，20、30名親友參加葬禮，簡短儀式全程約40分鐘。新聞秘書則表示，普里戈津獲追頒象徵俄羅斯最高榮譽的「俄羅斯聯邦英雄」勳章。