普里戈津墜機亡｜普里戈津聖彼得堡秘密下葬 獲追頒最高榮譽英雄勳章

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團領袖普里戈津墜機身亡，周二(29日)在家鄉聖彼得堡秘密下葬。克里姆林宮表示，喪禮是普里戈津家屬的事，不清楚安排，總統普京並沒出席。
華格納集團表示在「不公開的情況下」，為普里戈津舉行私人葬禮。報道指，普里戈津在嚴密保安措施下，於聖彼得堡東北部郊區的波羅霍夫斯科耶公墓，下葬在他父親旁邊。墓地豎立木製十字架，掛著俄羅斯國旗及華格納旗幟。
公墓封鎖 少數親友出席
葬禮期間，公墓被封鎖，限制民眾出入，大批警員和國民警衛在附近戒備。華格納表示，想跟普里戈津道別的人，可前往波羅霍夫斯科耶公墓。
俄羅斯獨立網媒Agentstvo引述墓園員工指，20、30名親友參加葬禮，簡短儀式全程約40分鐘。新聞秘書則表示，普里戈津獲追頒象徵俄羅斯最高榮譽的「俄羅斯聯邦英雄」勳章。
烏克蘭官員：克宮擔心民眾趁機示威
烏克蘭官員則出，葬禮秘密進行，可能是克宮擔心有人趁機示威。澤連斯基政治顧問波多利雅科說，普里戈津的秘密喪禮，絕對是普京「真正感到恐懼的象徵」。
美國白宮強硬回應
普里戈津乘坐的私人飛機上周三(23日)墜毀，機上10人全部罹難，外界對空難肇因有諸多猜測。普里戈津領導的華格納部隊今年6月兵變失敗，白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre就普京可能下令暗殺普里戈津，發表至今措辭最強硬的聲明，表示：「我們都知道克里姆林宮有殺害對手的長遠歷史，這裡發生了甚麼事，大家都心知肚明。」
普里戈津的私人飛機在巴西製造，路透社引述巴西當局指，俄羅斯認為該飛機是內陸航班，因此不會根據國際規則，容許外國參與空難調查。