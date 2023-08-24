普里戈津墜機亡｜普里戈津與普京恩怨糾纏數十年 從親信走上叛徒之路

俄羅斯華格納集團首腦普里戈津與總統普京的恩恩怨怨糾纏了數十年，他曾是值得信賴的政府承包商、在烏克蘭作戰的僱傭兵組織負責人，還因在敘利亞和非洲為俄國做卑鄙勾當而備受指責。
美聯社報道，普里戈津2個月前率領華格納部隊對莫斯科發動兵變、觸怒了普京後，俄羅斯國內外許多人開始懷疑他還能支撐多久。
普里戈津與普京和白俄羅斯總統盧卡申科達成協議，確保他和參與兵變士兵的安全。據報，普里戈津定期在俄羅斯現身，本周較早前曾在召募新兵的影片中出現。但不久後，他就與數名華格納高層一同墜機身亡。
華格納｜與普京關係密切 經營餐廳發跡
普里戈津1981年因搶劫和襲擊被判囚12年。出獄後，他於1990年代在聖彼得堡經營餐廳，當時普京是聖彼得堡副市長。
普里戈津利用與普京的關係發展外判事業，並拿到俄國政府豐厚的合約，自此贏得「普京的大廚」稱號。普里戈津其後涉足其他領域，包括媒體和臭名遠播的網軍「troll factory」，導致他在美國被控干預2016年總統選舉而遭起訴。
華格納｜僱傭兵參與克里米亞等戰事
普里戈津2014年秘密創立華格納，而華格納最早在烏克蘭東部行動，是在2014年4月爆發分離主義衝突不久後，即是俄羅斯侵吞克里米亞數周之後。儘管證據確鑿，當時俄羅斯仍否認派遣部隊和運送武器到當地，而華格納這個私人僱傭兵組織便給莫斯科提供了推諉助力。
由於俄羅斯在敘利亞內戰中支持總統巴沙爾(Bashar al-Assad)政權，華格納部隊亦部署在敘利亞；在利比亞，華格納則與軍閥哈夫塔(Khalifa Hifter)部隊並肩作戰。此外，非洲的中非共和國和馬利也見到華格納士兵的蹤影。
華格納｜華格納踏足烏克蘭
直到2022年9月，即俄羅斯入侵烏克蘭之後的數個月，普里戈津才公開承認創立、領導並資助華格納集團。當時，他旗下的僱傭兵，包括在俄國監獄裡徵召的士兵在烏克蘭作戰、死傷慘重，在巴赫姆特鎮(Bakhmut)的戰鬥尤其激烈。
普里戈津培養出華格納冷酷無情的惡名，該組織不斷遭西方國家和聯合國專家指控，在中非共和國、利比亞和馬利等非洲國家侵犯人權。
因俄軍嚴重消耗並屈辱性受挫，失掉已佔據的土地，華格納在俄烏戰爭中扮演著愈來愈明顯的角色。據美國估計，華格納約有5萬人在烏克蘭作戰，包括1萬名僱傭兵和4萬徵召的囚犯。
華格納｜兵變之路
普里戈津1月時聲稱佔領烏東頓涅茨克州(Donetsk)的鹽礦城鎮蘇勒答爾(Soledar)全是華格納的功勞，他指控俄羅斯國防部企圖竊取華格納的戰功，也一再抱怨俄羅斯軍方未供應華格納足夠彈藥拿下巴赫姆特鎮，並揚言撤退。
6月23日，他號召兵變反抗俄羅斯國防部長，並率領僱傭兵戰士向莫斯科推進。華格納掌控近烏克蘭邊界的俄南城市頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)軍事總部，並持續他們的「正義行軍」(march of justice)，直到距離莫斯科200公里處才停止。
普京初時直斥普里戈津是叛徒，但之後撤銷對他發動兵變的刑事指控。不尋常的是，克里姆林宮表示，兵變結束幾天後，普京與普里戈津及華格納指揮官舉行了3小時會議。
此後，部分華格納士兵轉往白俄羅斯，但普里戈津和他的部隊命運未卜。