普里戈津墜機亡｜普里戈津與普京恩怨糾纏數十年 從親信走上叛徒之路

俄羅斯華格納集團首腦普里戈津與總統普京的恩恩怨怨糾纏了數十年，他曾是值得信賴的政府承包商、在烏克蘭作戰的僱傭兵組織負責人，還因在敘利亞和非洲為俄國做卑鄙勾當而備受指責。

美聯社報道，普里戈津2個月前率領華格納部隊對莫斯科發動兵變、觸怒了普京後，俄羅斯國內外許多人開始懷疑他還能支撐多久。

普里戈津與普京和白俄羅斯總統盧卡申科達成協議，確保他和參與兵變士兵的安全。據報，普里戈津定期在俄羅斯現身，本周較早前曾在召募新兵的影片中出現。但不久後，他就與數名華格納高層一同墜機身亡。

華格納｜與普京關係密切 經營餐廳發跡

普里戈津1981年因搶劫和襲擊被判囚12年。出獄後，他於1990年代在聖彼得堡經營餐廳，當時普京是聖彼得堡副市長。

普里戈津利用與普京的關係發展外判事業，並拿到俄國政府豐厚的合約，自此贏得「普京的大廚」稱號。普里戈津其後涉足其他領域，包括媒體和臭名遠播的網軍「troll factory」，導致他在美國被控干預2016年總統選舉而遭起訴。

華格納｜僱傭兵參與克里米亞等戰事

普里戈津2014年秘密創立華格納，而華格納最早在烏克蘭東部行動，是在2014年4月爆發分離主義衝突不久後，即是俄羅斯侵吞克里米亞數周之後。儘管證據確鑿，當時俄羅斯仍否認派遣部隊和運送武器到當地，而華格納這個私人僱傭兵組織便給莫斯科提供了推諉助力。

由於俄羅斯在敘利亞內戰中支持總統巴沙爾(Bashar al-Assad)政權，華格納部隊亦部署在敘利亞；在利比亞，華格納則與軍閥哈夫塔(Khalifa Hifter)部隊並肩作戰。此外，非洲的中非共和國和馬利也見到華格納士兵的蹤影。