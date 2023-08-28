普里戈津墜機亡｜生前說「飛機會解體」 普里戈津一語成讖

俄羅斯僱傭兵組織「華格納」首腦普里戈津生前受訪曾說自己寧願被殺，也不會對國家撒謊，又談到飛機在空中解體。這段40秒長的影片掀起網民議論。

路透社報道，由於普里戈津是在華格納兵變事敗後兩個月發生墜機事故，西方各國暗示，事件可能是克里姆林宮下令。對此，克宮否認，斥此說法是「一派胡言」。

普里戈津「說真話」

至今一段於4月29日發布的影片再度浮面，片中，普里戈津告訴俄羅斯軍事博客皮高夫(Semyon Pegov)，俄羅斯正處於災難邊緣，因為國防機構正逐步踢走只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。

華格納Telegram頻道「灰區」發布普里戈津這段影片，他說：「今日，我們來到引爆點。我說話為何這麼誠實？因為在那些將在這個國家生活的人面前，我沒有(不誠實的)權利。他們活在謊言中。最好把我殺了。」

普里戈津續說：「但我不會說謊，我必需誠實說出，俄羅斯正處於災難邊緣，如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。」

灰區在墜機事故後已立即發布普里戈津的影片，片中他說，「我們都會落地獄，但我們是地獄中最優秀的」，又說「死亡不是終結，是另一事情的開始」。