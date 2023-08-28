普里戈津墜機亡｜生前說「飛機會解體」 普里戈津一語成讖

俄羅斯僱傭兵組織「華格納」首腦普里戈津生前受訪曾說自己寧願被殺，也不會對國家撒謊，又談到飛機在空中解體。這段40秒長的影片掀起網民議論。
路透社報道，由於普里戈津是在華格納兵變事敗後兩個月發生墜機事故，西方各國暗示，事件可能是克里姆林宮下令。對此，克宮否認，斥此說法是「一派胡言」。
普里戈津「說真話」
至今一段於4月29日發布的影片再度浮面，片中，普里戈津告訴俄羅斯軍事博客皮高夫(Semyon Pegov)，俄羅斯正處於災難邊緣，因為國防機構正逐步踢走只說真話、拒對高層阿諛奉承的人。
華格納Telegram頻道「灰區」發布普里戈津這段影片，他說：「今日，我們來到引爆點。我說話為何這麼誠實？因為在那些將在這個國家生活的人面前，我沒有(不誠實的)權利。他們活在謊言中。最好把我殺了。」
普里戈津續說：「但我不會說謊，我必需誠實說出，俄羅斯正處於災難邊緣，如果今天不調整這些齒輪，那麼飛機就會在空中解體。」
灰區在墜機事故後已立即發布普里戈津的影片，片中他說，「我們都會落地獄，但我們是地獄中最優秀的」，又說「死亡不是終結，是另一事情的開始」。
網民紛紛猜測
灰區發布普里戈津這段舊影片後不到幾個小時，就吸引數百則留言回應。有人直指：「他(普里戈津)已料到了。」部分網民則猜測普里戈津還活著，「(他)很快就會跳出來，嚇死大家」。
另有網民猜想，如果普里戈津和據報在墜機事件當天被解除俄羅斯空軍司令職務的前俄烏戰爭指揮官蘇洛維金(Sergei Surovikin)，「一起在牙買加喝著調酒」，那就太cool了。
有人將矛頭指向克里姆林宮，說：「除非你(普京)是阿米巴蟲，否則不可能不懂。」
有網民認為是法國的錯，有人則怪罪烏克蘭。有網民留言指，烏克蘭奉美國特種部隊和英國人的命令，殺害了普里戈津。