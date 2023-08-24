普里戈津墜機亡｜空姐罹難 死前向家人稱飛機要「維修」延起飛 報道︰有人或在機尾廁所放炸彈

俄羅斯僱傭兵華格納集團62歲創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)，突傳在莫斯科北部墜機身亡消息，墜機原因惹來諸多猜測。
根據航班追蹤網站FlightRadar24，涉事飛機原在2.8萬呎高空平穩飛行，之後「突垂直下降」，30秒內急降逾8,000呎。另有片段可見飛機墜毀前機頭幾近直插地面，最終猛烈爆炸。美聯社分析墜機片段後，認為飛機曾在半空爆炸，似乎缺少了機翼；有俄媒一度引述消息，懷疑飛機曾遭地對空導彈擊中，但之後有目擊者說事前不見有飛彈出現，而事發時空中亦沒有飛彈飛過時留下的煙雲痕跡，相信飛機不是被飛擊落。
10名死者中，除普里戈津以及6名華格納中尉外，還有3名機員。英媒指其中一名罹難機員是空姐Kristina Raspopova。報道引述多間獨立俄媒消息，指她出事前曾經跟家人說，飛機須延遲起飛，原因是臨時有機件檢查及不知名的維修。
普里戈津墜機｜俄媒︰涉事機尾廁所附近適合隱藏炸彈
英媒並報道，有獨立俄媒分析飛機架構後，認為靠近機尾廁所附近有一個空間，是放位置炸彈的「理想位置」，可隱藏炸彈不被發現。報道未有說明空姐所說的「神秘維修」，以及「有位置適合隱藏炸彈」，兩者有否關連，但已令人有所聯想。此外，據報出事飛機並非由普里戈津平日常用的機師Artem Stepanov所駕駛，指事發時Stepanov正在放假。
俄官方稱已尋回全數10具遺體。有俄媒指普里戈津的手機亦在現場檢獲，各遺體則燒至焦黑須驗DNA。