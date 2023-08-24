普里戈津墜機亡｜空姐罹難 死前向家人稱飛機要「維修」延起飛 報道︰有人或在機尾廁所放炸彈

有報道指死者包括空姐Kristina Raspopova，並稱她出事前曾向家人稱飛機突須「維修」要延遲起飛。(互聯網)

俄羅斯僱傭兵華格納集團62歲創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)，突傳在莫斯科北部墜機身亡消息，墜機原因惹來諸多猜測。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，涉事飛機原在2.8萬呎高空平穩飛行，之後「突垂直下降」，30秒內急降逾8,000呎。另有片段可見飛機墜毀前機頭幾近直插地面，最終猛烈爆炸。美聯社分析墜機片段後，認為飛機曾在半空爆炸，似乎缺少了機翼；有俄媒一度引述消息，懷疑飛機曾遭地對空導彈擊中，但之後有目擊者說事前不見有飛彈出現，而事發時空中亦沒有飛彈飛過時留下的煙雲痕跡，相信飛機不是被飛擊落。

10名死者中，除普里戈津以及6名華格納中尉外，還有3名機員。英媒指其中一名罹難機員是空姐Kristina Raspopova。報道引述多間獨立俄媒消息，指她出事前曾經跟家人說，飛機須延遲起飛，原因是臨時有機件檢查及不知名的維修。