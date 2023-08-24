普里戈津墜機亡｜航班追蹤網曝「最後時刻」　爬升至3萬呎以上後每分鐘8千呎急墜

有媒體稱在墜機現場找到普里戈津的手機。（圖／美聯社）

記者彭巧蓁／綜合報道

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團領導人普里戈津傳出墜機身亡的消息，俄媒報道，失事現場共發現8具遺體，在其中1人身旁發現了普里戈津的手機。

儘管目前普里戈津的屍體尚未被確認，但俄國當局已發布他推定死亡的訊息。而半島電視台則援引華格纳消息人士的話報道稱，普里戈津的手機在墜機現場的一具遺體旁邊被發現。

原本在2萬8千呎處平穩飛行

綜合媒體報道，8月23日，一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機在西部的特维爾州（Twer）上空墜毁。機上共有10人，包括3名機組員在內。據悉機上人員全數罹難，無人生還。

俄羅斯聯邦航空運輸署稍後公布，華格納集團領導人普里戈津在該墜機事故中身亡。航班追蹤網站 FlightRadar24 表示，從其數據顯示，該架飛機原本在2萬8千呎處平穩飛行，突然發生了一些輕微的高度變化。在最後一分鐘的可用數據顯示，飛機不穩定地爬升和下降，一度爬升至3萬呎以上。