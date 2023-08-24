普里戈津墜機亡｜航班追蹤網曝「最後時刻」　爬升至3萬呎以上後每分鐘8千呎急墜

記者彭巧蓁／綜合報道
俄羅斯僱傭兵組織華格納集團領導人普里戈津傳出墜機身亡的消息，俄媒報道，失事現場共發現8具遺體，在其中1人身旁發現了普里戈津的手機。
儘管目前普里戈津的屍體尚未被確認，但俄國當局已發布他推定死亡的訊息。而半島電視台則援引華格纳消息人士的話報道稱，普里戈津的手機在墜機現場的一具遺體旁邊被發現。
原本在2萬8千呎處平穩飛行
綜合媒體報道，8月23日，一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機在西部的特维爾州（Twer）上空墜毁。機上共有10人，包括3名機組員在內。據悉機上人員全數罹難，無人生還。
俄羅斯聯邦航空運輸署稍後公布，華格納集團領導人普里戈津在該墜機事故中身亡。航班追蹤網站 FlightRadar24 表示，從其數據顯示，該架飛機原本在2萬8千呎處平穩飛行，突然發生了一些輕微的高度變化。在最後一分鐘的可用數據顯示，飛機不穩定地爬升和下降，一度爬升至3萬呎以上。
美前防長：俄羅斯當局或接管華格納
接着，在當地時間下午6點19分，數據顯示在高度數據傳輸停止之前，飛機的下降速度接近每分鐘8千呎。
據悉在事故發生當下，俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 正在庫爾斯克地區（Kursk）主持一場紀念庫爾斯克戰役80周年的儀式。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）對媒體表示，總統普京已獲悉此事，並已採取必要措施。
美國前國防部長、前中央情報局局長帕內塔(Leon Panetta) 告訴《CNN》記者，在普里戈津死後，俄羅斯當局可能會試圖接管華格納集團。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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