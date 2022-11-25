晴天霹靂｜救護員搶救車禍血肉模糊少女　放工驚悉傷者是女兒(有片)

加拿大1名女救護員上周二(15日)被派到車禍現場搶救傷勢嚴重的女傷者，詎料當天放工回家後，才得知自己剛才所救治的重傷少女，原來是她17歲的愛女。原來她的女兒當時傷勢嚴重，女救護員根本無法認出，她的女兒亦在搶救5日後無效後，決定拔喉結束生命，並將可用的器官捐出遺愛人間。

《衛報》(The Guardian)報道，阿爾伯塔省(Alberta)1名女救護員Jayme Erickson於上周二，接獲指示到一條高速公路處理傷者。據指一輛私家車行駛期間在結冰的路面失控打滑，撞上迎面一輛貨車，私家車司機受輕傷自行逃出車廂，惟車上1名少女卻重傷被困。Jayme Erickson隨著救護車到現場，在少女被救出車外後，她一直為少女急救直到抵達醫院。Jayme Erickson說，當時認為該名少女應該凶多吉少，就在她當日放工回家後，卻有加拿大皇家騎警上門，才得知她的17歲的女兒Montana正是剛發生那場車禍的傷者，令Jayme Erickson晴天霹靂。 Jayme Erickson表示，由於事發當時Montana渾身血肉模糊，她並未發現是自己的女兒，得知真相讓她崩潰，而Montana搶救失敗，隨後在家屬的同意下拔喉，結束短暫的一生。