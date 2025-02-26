智利停電全國陷黑暗　總統宣布進入緊急狀態實施宵禁（有片）

據CNN報道，智利在當地時間2月25日發生大規模停電，導致交通、網路全面癱瘓，就連足球比賽也被迫延遲。在首都聖地牙哥，路燈全暗，購物中心關閉，整個城市陷入黑暗，地鐵停止運行，乘客被緊急撤離。總統博里奇（Gabriel Boric）宣布受災地區進入緊急狀態，晚上10點開始宵禁，以防止犯罪。

南美洲國家智利發生大規模停電，範圍涵蓋全國16個地區中的14區，包括首都聖地牙哥。智利全國的交通及網路都受到影響，採礦活動也停擺。

智利國家災害預防和應變服務中心（Senapred）表示，當局尚未報告因停電而出現任何緊急情況。然而消息人士告訴路透社，全球最大的Escondida銅礦場也停電，而智利國營銅業公司（Codelco）表示，所有礦場均受到影響。

智利內政部長莫拉利斯（Carolina Tohá Morales）在記者會上表示，這次的大規模停電是由於智利電力系統的一條輸電線路中斷造成的，初步認為不是網路駭客攻擊所造成。災害風險管理委員會正在召開緊急會議，確定停電範圍，並表示希望能在接下來的幾個小時內恢復供電。

聖地牙哥國際機場如常運作

交通部長卡洛斯梅路斯（Juan Carlos Muñoz）表示，聖地牙哥地鐵服務已暫停，乘客已疏散。聖地牙哥國際機場在X 平台上表示，由於後備系統發揮作用，航班正常運行，但智利的 LATAM 航空表示其部分航班可能受到影響。