智利列車相撞2死9傷　傷者包括4名中國公民　事發片段曝光(有片)

智利首都聖地亞哥有客運與貨運列車迎頭相撞，造成2人死亡，9人受傷。中國駐智利大使館確認，傷者中有4名中國公民。初步判斷事故涉及人為因素，導致控制中心對列車協調失誤，拘捕1名路軌控制人員及客運列車的司機調查。

事發在當地星期四(20日)凌晨。一列貨運列車與一列搭載測試人員的客運列車在聖地亞哥首都大區南部聖貝爾納多市相撞，其中一列火車的車廂疊到另一列火車上方，底下的列車被壓得儼如一堆廢鐵，足見當時相撞力度猛烈，當局確認罹難的2人是貨運列車上的機組人員；客運列車上9名測試人員受傷，包括4名操作測試列車的中國公民。醫護人員表示，6人仍在醫院接受治療，其中1人在加護病房，全部人沒有生命危險。中國駐智利大使館確認，傷者中有4名中國公民。