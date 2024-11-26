智利太平洋深海驚現神秘發光蠕蟲 網民笑爆：似馬桶刷(有片)

科學家近日在智利對開太平洋深海，觀測到一種閃耀虹彩光芒的多毛綱蠕蟲，不僅是生物多樣性的驚喜發現，也為海洋生態系統的研究帶來新啟示。
Earth.com報道，總部設於美國加州的施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)團隊利用重達水底探測器「蘇巴斯汀」(SuBastian)，在智利邊緣的太平洋海底拍攝到這隻神秘蠕蟲的蹤影。該處位於三大板塊交界處，深度介乎約808至1,000米，具有獨特地質特性，特別適合研究深海生態。
多毛綱生物超過1萬種
這種深海蠕蟲屬於多毛綱生物，外形如假睫毛，剛毛因特殊蛋白質結構而呈現虹彩、發光效果。多毛綱物種在全球已知超過1萬種，其中許多在深海生態系統中扮演重要角色，例如一些耐高溫的極端生物，或涉及營養循環的食骨蠕蟲。
網民驚訝
這項深海物種的新發現，引發網民熱議。有網民笑稱這種蠕蟲是「馬桶刷」、「深海聖誕樹」。也有網民提供資訊，指這些種蠕蟲通常生活在缺乏陽光的深海環境，與化學合成細菌共生，通過化學反應獲取能量，為深海提供生態平衡。
揭開更多深海生命面紗
研究員指出，這些蠕蟲的適應力和共生關係是了解深海生命演化的關鍵。
施密特海洋研究所這次考察為期55日，主要在智利沿岸太平洋地區進行生態系統測繪和收集樣本。研究團隊希望揭開更多深海生命的面紗，更會透過影片分享和知識傳遞，冀能提高公眾對海洋保育的意識。
Una expedición del Schmidt Ocean Institute descubrió frente a las costas de Chile una especie inusual de poliqueto, una clase de gusano marino que presenta una gran diversidad de formas y tamaños, informa Daily Mail.— De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 22, 2024
El robot de teledetección ROV SuBastian de la institución… pic.twitter.com/z3xFgMZoMm