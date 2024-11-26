智利太平洋深海驚現神秘發光蠕蟲 網民笑爆：似馬桶刷(有片)

科學家近日在智利對開太平洋深海，觀測到一種閃耀虹彩光芒的多毛綱蠕蟲，不僅是生物多樣性的驚喜發現，也為海洋生態系統的研究帶來新啟示。

Earth.com報道，總部設於美國加州的施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)團隊利用重達水底探測器「蘇巴斯汀」(SuBastian)，在智利邊緣的太平洋海底拍攝到這隻神秘蠕蟲的蹤影。該處位於三大板塊交界處，深度介乎約808至1,000米，具有獨特地質特性，特別適合研究深海生態。

多毛綱生物超過 1 萬種

這種深海蠕蟲屬於多毛綱生物，外形如假睫毛，剛毛因特殊蛋白質結構而呈現虹彩、發光效果。多毛綱物種在全球已知超過1萬種，其中許多在深海生態系統中扮演重要角色，例如一些耐高溫的極端生物，或涉及營養循環的食骨蠕蟲。