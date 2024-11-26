熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-26 14:57:46

智利太平洋深海驚現神秘發光蠕蟲 網民笑爆：似馬桶刷(有片)

分享：
多毛綱蠕蟲閃出虹彩光芒。(互聯網)

多毛綱蠕蟲閃出虹彩光芒。(互聯網)

adblk5

科學家近日在智利對開太平洋深海，觀測到一種閃耀虹彩光芒的多毛綱蠕蟲，不僅是生物多樣性的驚喜發現，也為海洋生態系統的研究帶來新啟示。

Earth.com報道，總部設於美國加州的施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)團隊利用重達水底探測器「蘇巴斯汀」(SuBastian)，在智利邊緣的太平洋海底拍攝到這隻神秘蠕蟲的蹤影。該處位於三大板塊交界處，深度介乎約8081,000米，具有獨特地質特性，特別適合研究深海生態。

多毛綱生物超過1萬種

這種深海蠕蟲屬於多毛綱生物，外形如假睫毛，剛毛因特殊蛋白質結構而呈現虹彩、發光效果。多毛綱物種在全球已知超過1萬種，其中許多在深海生態系統中扮演重要角色，例如一些耐高溫的極端生物，或涉及營養循環的食骨蠕蟲。

adblk6
多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網) 多毛綱蠕蟲在深海的動態。(互聯網)

網民驚訝

這項深海物種的新發現，引發網民熱議。有網民笑稱這種蠕蟲是「馬桶刷」、「深海聖誕樹」。也有網民提供資訊，指這些種蠕蟲通常生活在缺乏陽光的深海環境，與化學合成細菌共生，通過化學反應獲取能量，為深海提供生態平衡。

揭開更多深海生命面紗

研究員指出，這些蠕蟲的適應力和共生關係是了解深海生命演化的關鍵。

施密特海洋研究所這次考察為期55日，主要在智利沿岸太平洋地區進行生態系統測繪和收集樣本。研究團隊希望揭開更多深海生命的面紗，更會透過影片分享和知識傳遞，冀能提高公眾對海洋保育的意識。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 