智利奪命山火逾50死372失蹤 民眾冒險駕車穿過火海(有片)

智利發山奪命山火最少51人死亡、約372人失蹤，約1,100間房屋摧毀。隨著救援人員進入重災區，總統博里奇稱死亡人數恐攀升。這場奪命山火自上周五起燃燒，中部和南部共有92處火場，燒毀4.3萬公頃土地。人口近100萬的中部地區瓦爾帕萊索省(Valparaiso)情況最嚴重，區內多處上空被山火濃煙籠罩；首府、海岸城市瓦爾帕萊索市長稱，火勢蔓延至市區，約372名居民據報失蹤。博里奇宣布瓦爾帕萊索省進入災難緊急狀態，4個城市實施宵禁以便救援。網上片段可見，山頭熊熊烈火，居民冒險駕車穿過火海逃生。拯救人員稱，在公路發現5具逃難居民的遺體，死亡人數由46人增至51人。