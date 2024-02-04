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國際
2024-02-04 21:23:04

智利奪命山火逾50死372失蹤 民眾冒險駕車穿過火海(有片)

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智利山火

智利山火｜山頭火光熊熊，居民急忙駕車撤離。(互聯網)

智利發山奪命山火最少51人死亡、約372人失蹤，約1,100間房屋摧毀。隨著救援人員進入重災區，總統博里奇稱死亡人數恐攀升。這場奪命山火自上周五起燃燒，中部和南部共有92處火場，燒毀4.3萬公頃土地。人口近100萬的中部地區瓦爾帕萊索省(Valparaiso)情況最嚴重，區內多處上空被山火濃煙籠罩；首府、海岸城市瓦爾帕萊索市長稱，火勢蔓延至市區，約372名居民據報失蹤。博里奇宣布瓦爾帕萊索省進入災難緊急狀態，4個城市實施宵禁以便救援。網上片段可見，山頭熊熊烈火，居民冒險駕車穿過火海逃生。拯救人員稱，在公路發現5具逃難居民的遺體，死亡人數由46人增至51人。

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智利山火｜「住了32年無想過發生這樣災難」

瓦爾帕萊索省海濱度假城市比尼亞德爾馬(Vina del Mar)亦受山火威脅，部分地區嚴重燒毀，街上汽車變成廢鐵。失去家園的居民說，「住了這裡32年，無想過會發生這樣災難。」他上周五下午看見附近山頭起火，15分鐘內整個地區被火焰和濃煙包圍，大家慌忙逃命。智利中部正經歷異常高溫天氣，高達攝氏40度，加上大風導致火勢一發不可收拾。當局拘捕了最少一人，涉嫌引起山火。一名男子在家裡做焊接工作意外引起火警，並蔓延至附近的草坪。

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