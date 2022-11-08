智利記者報道「搶劫案激增」　直播自己變受害者(有片)

智利首都聖地牙哥的搶劫案激增，一位電視台的記者月初就事件出外景進行現場報道，詎料在鏡頭前直播自己如何成為「受害人」，就是一隻鸚鵡飛過來，停在他的肩膀上，在記者稍放下戒心，趁其不在意時突然叼走他其中一隻耳機，隨即逃之夭夭。

綜合報道，事件發生於2日，智利電視台Chilevision記者Nicolás Krumm正在進行現場直播報道，直播開始不久就見一隻鸚鵡突然飛在他的肩膀上，Nicolás Krumm有點意外，略為擺動了一下身體，但鸚鵡似乎未有受驚，安穩地站著。

記者無奈：牠偷了我的耳機

Nicolás Krumm亦專開始進行報道，戒心亦放下，他正說：「住宅區內部的安全問題複雜化了」，亦以手指指著不請自來的鸚鵡。可見到鸚鵡慢慢靠近Nicolás Krumm的耳邊，就當著鏡頭前叼了耳機，在Nicolás Krumm還來不及阻止時，隨即拍翅飛走，留下眼白白看著牠飛去，露出無奈笑容的Nicolás Krumm。Nicolás Krumm最後亦向觀眾表示：「牠偷了我的耳機……沒錯，鸚鵡偷了我的耳機」。