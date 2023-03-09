智利重裝匪闖機場圖劫2.5億現金　機身下爆槍戰堪比電影釀2死 (有片)

智利首都聖地牙哥的機場周三(8日)發生驚人械劫案，10名全副武裝的劫匪闖入跑道，企圖由運鈔飛機和運鈔車上劫走3,250萬美元(折合約2.5億港元)現金，與機場特警爆發激烈槍戰，誇張程度堪比電影情節，劫匪計劃最終失敗，事件中1名特警及1名劫匪死亡。
綜合報道，一架運載3,250萬美元現金的南美航空(Latam Airlines)飛機，周三由美國邁阿密抵達智利聖地牙哥國際機場(SCL)，詎料甫降落不久隨即遭到10名分別乘座3輛車闖入跑道的劫匪夾擊。網上片段顯示，劫匪與智利民航總局(DGAC)機場特警在南美航空機身下方激烈交火，槍聲此起彼落。另有一段影片顯示，有特警為一名倒臥地上的傷者進行急救。據報槍戰波及停泊在旁邊的達美航空(Delta)飛機。槍戰最終造成1名特警及1名劫匪死亡，其餘劫匪倉皇逃逸，當局事後在附近發現2輛被燒毀的汽車。
內政部：精心策劃的搶劫案
報道指，今次飛機運載的巨額現金，由美國私人安保公司Brinks負責運輸、準備分發到智利當地多間銀行。智利內政部副部長Manuel Monsalve事後表示，這是一宗經過高度組織、高度武裝且精心策劃的搶劫案。智利民航總局(DGAC)局長Raul Jorquera表示，雙方駁火期間，無乘客遇險，但劫匪擁有強大火力，這宗劫案無疑將促使局方必須改善程序及規章。
A shooting at Santiago de Chile International Airport left two dead this Wednesday in the context of a frustrated robbery attempt. pic.twitter.com/AGDDmkMi4g— l|l 👁👅👁 l|l (@GuyWithSwords) March 8, 2023