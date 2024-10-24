智利高中爆炸釀35傷　學生在校內「自製燃燒彈」肇禍

智利一所公立高中發生炸彈爆炸事件。當地時間23日，一枚自製炸彈在校園內爆炸，引發大火，造成至少 34 名學生和一名教師受傷，其中幾人傷勢嚴重。
學生在浴室製作炸彈引發爆炸
據《美聯社》報導，智利首都聖地亞哥市中心的巴羅斯阿拉納國家寄宿學校（Barros Arana National Boarding School），有一群15至18歲的學生因為準備在抗議活動中投擲燃燒彈，因此在浴室製作炸彈，沒想到引發爆炸。警方表示已發現可能用來製作炸彈的瓶子和燃料，但目前不清楚爆炸發生的原因。
消防局隊長表示，共有35人燒傷送醫，其中11人因影響呼吸系統而住院治療，傷勢嚴重。消防員到場後迅速控制火勢，並封鎖了現場周邊的道路。
衛生部長西梅娜·阿奎萊拉（Ximena Aguilera）在隨後的記者會上補充，有五名學生有生命危險。
原本計劃在高年級畢業生歡送會上進行抗議
據當地媒體報導，爆炸發生在畢業慶典的準備期間。這些製作炸彈的學生原本計劃在高年級畢業生歡送會上進行抗議，造成嚴重破壞。
內政部長卡羅琳娜·托哈（Carolina Toha）對此氣憤表示，「燃燒彈是武器，它們不是可接受的抗議工具」。
近年來，該校學生因要求更多公共教育資源而經常參與示威活動，並與警方發生衝突。
據悉智利各地的高中和大學的激進主義歷史可以追溯到幾十年前。在2011年和2019年的重大社會動盪期間，都曾有學生對政府和商界精英採取對抗立場，要求政治改革。
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