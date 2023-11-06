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國際
2023-11-06 13:49:00

智商161超越愛因斯坦　16歲女爆讀書奇招「放學先瞓3小時」

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智商161超越愛因斯坦，16歲女爆讀書奇招「放學先瞓3小時」。(X)

智商161超越愛因斯坦，16歲女爆讀書奇招「放學先瞓3小時」。(X)

巴基斯坦一名移居英國、年僅16歲的少女Mahnoor Cheema擁有高達161的智商，比160的愛因斯坦(Albert Einstein)和霍金(Stephen Hawking)，她在英國普通教育高級證書考試(GCSE) 34個項目取得優異成績。她將成就一部分歸功於自己獨特的睡眠習慣，原來她每日放學回家，會先睡3小時，晚上7時起身讀書，直至凌晨2時再繼續睡眠，因為她認為起身後讀書效率會更好。

綜合報道，Mahnoor Cheema去年在學校考過10科，又自學通過另外24科，接下來打算再挑戰28科，今年9月以來已經參加4個考試，包括英語、海洋科學、環境管理與思維技能。她希望在完成目標後，能夠前往牛津大學攻讀醫學。她的父母表示，Mahnoor Cheema6歲就讀完哈利波特全集，11歲已能背熟牛津英語字典，此外，14歲的妹妹是全國數學錦標賽冠軍，智商同樣高達1619歲弟弟的鋼琴演奏技巧已達第4級。

Mahnoor Cheema認為太累，讀書效率不高。(X) Mahnoor Cheema曾被巴基斯坦總理謝里夫(Shahbaz Sharif)接見，並且獲贈一部手提電腦。(X) Mahnoor Cheema與家人。(X)

Cheema：太累時讀書效率不高

Mahnoor Cheema分享自己獨特的睡眠習慣，她說，放學後會先睡3個小時，因為太累，讀書效率不高。晚上7時起床，溫習至凌晨2時再睡覺，至於每天的最後1小時都會拿來彈鋼琴。Mahnoor Cheema坦言，自己上學比多數人輕鬆，她說：「我只想要發掘我的全部能力，而且也真的對所有科目都感興趣，一直都很喜歡挑戰自己」Mahnoor Cheema已經加入世界頂級高智商組織門薩(MENSA)，其會員必須在智力測驗中得分排名全球前2%。由於學業表現傑出，她曾被巴基斯坦總理謝里夫(Shahbaz Sharif)接見，並且獲贈一部手提電腦。

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