智商161超越愛因斯坦　16歲女爆讀書奇招「放學先瞓3小時」

巴基斯坦一名移居英國、年僅16歲的少女Mahnoor Cheema擁有高達161的智商，比160的愛因斯坦(Albert Einstein)和霍金(Stephen Hawking)，她在英國普通教育高級證書考試(GCSE) 34個項目取得優異成績。她將成就一部分歸功於自己獨特的睡眠習慣，原來她每日放學回家，會先睡3小時，晚上7時起身讀書，直至凌晨2時再繼續睡眠，因為她認為起身後讀書效率會更好。

綜合報道，Mahnoor Cheema去年在學校考過10科，又自學通過另外24科，接下來打算再挑戰28科，今年9月以來已經參加4個考試，包括英語、海洋科學、環境管理與思維技能。她希望在完成目標後，能夠前往牛津大學攻讀醫學。她的父母表示，Mahnoor Cheema於6歲就讀完哈利波特全集，11歲已能背熟牛津英語字典，此外，14歲的妹妹是全國數學錦標賽冠軍，智商同樣高達161，9歲弟弟的鋼琴演奏技巧已達第4級。