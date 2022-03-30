智商69輕度智障漢運毒判死 被囚13年終極上訴失敗 日內問吊全球關注

新加坡一宗運毒案引發全球關注，一名馬來西亞籍34歲男子，於2009年運毒至新加坡時被捕，儘管其智商僅69，屬輕度智障，且患有「專注力失調及過度活躍症」(ADHD)，並求請稱被毒販脅迫下運毒，卻仍然被判死刑。犯人逾10年來多次上訴不果，最終定於去年11月行刑，後因他感染新冠肺炎，終極上訴程序暫緩。及至本周二，當地法院再次開庭，駁回上訴，料犯人將於日內絞刑處決。

21歲偷運約3湯匙海洛英赴新加坡被捕

犯人達馬林加姆(Nagaenthran K Dharmalingam)，09年21歲時試圖偷運42.72克、約3湯匙海洛英入境新加坡時被捕，翌年被判死刑，2011及2019年上訴，以及要求特赦均失敗。人權人士兼達馬林加姆的辯護律師拉維(M. Ravi)指出，達馬林加姆智商只有69，低於一般人85至115智商，同時患有ADHD。家人指他性格脆弱、膽小及容易受人影響，另據報他被捕時聲稱被毒販脅迫稱會殺死其女友。但新加坡法院認為達馬林加姆運毒時，清楚了解自身行為，故維持原刑。

布蘭森 國際組織及10萬民眾聯署聲援

馬來西亞總理沙必里(Ismail Sabri Yaakob)去年曾致函新加報總理李顯龍，要求特赦達馬林加姆；聲援達馬林加姆的人士包括英國富商布蘭森，並有逾10萬民眾網上聯署，有國際專家認為量刑不合比例地重。國際特赦組織及反死刑團體Reprieve亦冀免除達馬林加姆死刑。官方數字顯示，新加坡於2015至2019年間，處決了25人，大部分涉及毒品案，當局指死刑對販毒起阻嚇作用，並稱獲大部分國民支持。

運毒判死 犯人母︰他不知甚麼是「處決」

達馬林加姆的家姐接受訪問表示對判刑非常、非常失望，「我們不能接受，這是不公平的判決，是無情的刑罰」，「請給予我弟弟生存機會。人人都會犯錯，我們應給他們機會明白自己的過失」，她並指弟弟至今已被扣押13年。其母去年在寫給新加坡總統雅各布的求情信中，稱兒子不懂與人眼神交流、不能說完整句子，擔心他根本不明白自己的狀況，也不知甚麼是「處決」，並透露他說想回家及吃她煮的菜。路透社稱，達馬林加姆周二出庭，聞判後沒有任何反應。