暖心母熊一拖二帶熊仔搵食 熟手開車門找外賣盒(有片)

因棲息地受山火等因素破壞，美國加州野生熊隻闖進住宅區覓食近年日趨頻繁，其中太浩湖地區(Lake Tahoe)一隻母熊早前帶著一對幼熊進入民居找食物，可窺視動物界的母愛。

英國《每日郵報》報道，該隻棕熊媽媽今年5月先後兩次進入太浩湖同一間民宅，從5月10日拍攝的閉路電視片段可見，牠順熟地打開車庫一輛黑色SUV的車門，探身入司機位嗅聞，似在找食物，因影片中斷，未知牠能否找到，但可見地上有雪，兩隻幼熊貼身跟著媽媽。

另一片段則攝於9日前，即5月1日，是該隻母熊第一次進入這民宅，可見牠一家三口走近同一輛黑色SUV，母熊又是順熟地打開車門，俯身進前座嗅聞，數秒後，牠可能感覺到只有一個孩子在身邊，就退出來，從車門底再尋找另一個孩子的蹤影，見孩子跑來，便安心，再進車內找食物，最後可見牠把一個黑盒子叼出來，放在地上，可能是外賣盒傳出食物的氣味，吸引了牠。期間，兩隻幼熊在車庫內跳蹦蹦，十分可愛。