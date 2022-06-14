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國際
2022-06-14 18:46:39

暖心母熊一拖二帶熊仔搵食 熟手開車門找外賣盒(有片)

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母熊懂得開車門搵食。(互聯網)

母熊懂得開車門搵食。(互聯網)

因棲息地受山火等因素破壞，美國加州野生熊隻闖進住宅區覓食近年日趨頻繁，其中太浩湖地區(Lake Tahoe)一隻母熊早前帶著一對幼熊進入民居找食物，可窺視動物界的母愛。

英國《每日郵報》報道，該隻棕熊媽媽今年5月先後兩次進入太浩湖同一間民宅，從510日拍攝的閉路電視片段可見，牠順熟地打開車庫一輛黑色SUV的車門，探身入司機位嗅聞，似在找食物，因影片中斷，未知牠能否找到，但可見地上有雪，兩隻幼熊貼身跟著媽媽。

另一片段則攝於9日前，即51日，是該隻母熊第一次進入這民宅，可見牠一家三口走近同一輛黑色SUV，母熊又是順熟地打開車門，俯身進前座嗅聞，數秒後，牠可能感覺到只有一個孩子在身邊，就退出來，從車門底再尋找另一個孩子的蹤影，見孩子跑來，便安心，再進車內找食物，最後可見牠把一個黑盒子叼出來，放在地上，可能是外賣盒傳出食物的氣味，吸引了牠。期間，兩隻幼熊在車庫內跳蹦蹦，十分可愛。

母熊探身進前座嗅聞食物。(互聯網)

母熊探身進前座嗅聞食物。(互聯網)

母熊第一次現身，開車門找食物。(互聯網)

母熊第一次現身，開車門找食物。(互聯網)

母熊從車門底尋找小熊蹤影。(互聯網)

母熊從車門底尋找小熊蹤影。(互聯網)

母熊取出外賣盒。(互聯網)

母熊取出外賣盒。(互聯網)

500磅野熊滋擾民居

加州約有2.5萬至3.5萬隻野生黑熊棲息。報道指，太浩湖的居民自去年7月起持續受到一隻重500磅、綽號「漢克坦克」(Hank the Tank)的巨型野熊滋擾，牠至今超過100次被人目擊於社區出沒，闖住宅覓食、破壞設施，居民以刺耳聲響、發射油漆彈、甚至用電槍，也未能將牠趕走。

「漢克坦克」多次於太浩湖住宅區出沒。(互聯網) 「漢克坦克」闖民居覓食。(互聯網)
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