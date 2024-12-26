暖透心！75歲獨居翁數十年後終尋回失散大家庭 驚呼：是聖誕奇蹟

暖暖的聖誕奇蹟……75歲的美國男子韓德紹(Dixon Handshaw)今年得到奇蹟般的聖誕禮物：事緣他從小被收養，一直渴望有兄弟姊妹，今年聖誕節前他聯絡到生父的子女，最終能與6名兄弟姊妹以及50多名親屬團聚，令他喜出望外。 現居北卡羅來納州的韓德紹對CNN分享他的故事。他1949年生於紐約州水牛城，出生3個月後就被收養，父母未有隱瞞他養子的身份，他也渡過了愉快童年。 韓德紹是家中獨子，自己也沒子女，多年來一直想找回生父母，但紐約州把領養前的出生證明封存，直到2019年新法例通過後，這些在紐約州出生者的出生證明才解封，韓德紹在今年8月收到他的出生證明，這才得知生父姓名是羅明(Robert Romig)。

上Google搜尋生父姓名 韓德紹於是用Google搜尋生父姓名，出現的結果卻是生父的訃聞。他首次看到生父的樣貎，父子相像程度令他驚訝。他也得知自己還有這麼多的同父異母兄弟姊妹。 韓德紹表示，他不知道自己為何被送養，只知道當時生父是康奈爾大學(Cornell University)物理系研究生，生母是系秘書。他知道生母之後沒有生其他孩子，但他一直想知道生父是否還有其他子女。

主動聯絡同父異母兄弟 生父其後定居於紐約州羅徹斯特(Rochester)，並與另一名女子結婚，他除了收養女子原有的3名兒子，兩人又生了4男1女。於是韓德紹聯絡生父的其中一名繼子加里(Gary)，因為對方也是被收養，或許對他的處境較能感同身受。

與生父是「餅印」 韓德紹向加里表明身份後，把自己的照片寄給對方，加里馬上認出韓德紹長得像繼父，其他兄弟姊妹也同意。上周末，韓德紹搭機前往羅徹斯特，趕在生父的大家族聖誕派對前，與其中一些兄弟姊妹見面。 韓德紹上周六(21日)還與50多名親屬見面，包括表親和他們的子女，他直到今年才知道這些家人的存在。這場聚會讓75年來一直是獨子且孤家寡人的韓德紹，感到非常驚喜。 聖誕奇蹟 他說：「我有很好的養父母……我愛他們，也想念他們。但我一直希望有兄弟姊妹，如今我有了。我本來想有1或2個就很好了，結果得到6個！」他上周五在機場與兄弟姊妹首度相見時，禁不住驚呼：「這是我的聖誕奇蹟。」