暗示澤連斯基「很快消失」特朗普煞停對烏軍援

美國總統特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基當眾吵架至今,雙方未見有修好跡象。特朗普周一下令叫停對烏克蘭的軍事援助,據報連正在運送的軍備都被煞停。俄羅斯歡迎美方的決定。有烏克蘭前軍官表示,若得不到美方支援,估計烏軍只可撐6個月。澤連斯基較早前表示戰爭距離結束仍「非常遙遠」,特朗普回應稱不會再忍受澤連斯基的言論,不點名指若澤連斯基不想達成和平協議,將「不會存在太久」(won’t be around very long)。

白宮官員向多間外媒證實,特朗普已向國防部長海格塞斯下令暫停對烏所有軍援,直至他認為澤連斯基展示出追求和平的誠意。有官員向霍士新聞強調「不是永久終止軍援,只是暫停」;彭博社則稱,尚未運抵烏克蘭的軍備,包括在空運途中以及在波蘭等待運送的均統統停運。波蘭外交部發言人稱,美方沒有事先知會歐洲及北約盟友,「這是非常重大的決定,情況非常嚴重」。