暴力對待女性 逾三成受訪德國年輕男性：可以接受

最新民調顯示，超過三分一受訪德國年輕男性認為對女性的暴力行為，是「可以接受」。性別平等權益組織表示，調查結果「令人震驚」。

根據Funke傳媒集團周日(11日)公布的民調，受訪的18至35歲男性中，33%表示他們認為在與女性伴侶爭吵時，偶爾以暴力對待是「可以接受」，34%受訪者承認過去曾對女性施以暴力。

性別平等組織：情況急需改變

倡導性別平等的「聯邦男性論壇」成員卡斯納(Karsten Kassner)表示，調查結果「令人震驚」，「三分一受訪男性看輕對女性的身體暴力，這是有問題的，這種情況急需改變」。

這項全國性調查由兒童援助組織「德國國際計劃」委託，於3月9日至21日以線上方式進行，調查對象為1,000名年齡18至35歲男性，以及1,000名女性。

52%男性受訪時表示，在一段關係中，他們認為自己的角色是「主要提供者」，伴侶應該負責持家。48%受訪者表示，不喜歡看到公開展示同性戀，稱他們對此感到「不安」。德國國際計劃發言人沙徹爾(Alexandra Tschacher)表示，「傳統性別角色在人們大腦中，仍根深蒂固」。

前年逾11.5萬女性受害

根據聯邦警察的數據，2021年超過11.5萬女性曾被伴侶施以暴力，亦即每小時有13名女性受害；同年共有369名女性被現任或前任伴侶殺害。

德國司法部長布希曼(Marco Buschmann)去年表示，他將推動法律改革，嚴厲懲罰對婦女的暴力行為，並稱這類行為不應被淡化為「私人悲劇」。