暴力男搭機怒踢座位　由乘客合力用安全帶等五花大綁(有片)

美國聯合航空(United Airlines)早前一架客機上，有一名乘客突然暴怒踢踩座位和桌板，最終由3名乘客合力制止，並用安全帶、膠帶等將他五花大綁在座位上，直至航班降落交由警員帶走調查。

綜合報道，事發於本月16日，一架由德州奧斯汀(Austin)飛往洛杉磯的聯合航空客機經濟艙中，一名身穿深色衛衣及友色運動褲的男子，憤怒不斷用腳踢踩座位和桌板。網上流傳一段事發影片顯示，座位和餐桌板都已經被男子損壞不堪。旁邊座位的一名乘客Gino Galofaro用手機記錄下該男子暴力踢座位過程。