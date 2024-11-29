暴力男搭機怒踢座位　由乘客合力用安全帶等五花大綁(有片)

美國聯合航空(United Airlines)早前一架客機上，有一名乘客突然暴怒踢踩座位和桌板，最終由3名乘客合力制止，並用安全帶、膠帶等將他五花大綁在座位上，直至航班降落交由警員帶走調查。
綜合報道，事發於本月16日，一架由德州奧斯汀(Austin)飛往洛杉磯的聯合航空客機經濟艙中，一名身穿深色衛衣及友色運動褲的男子，憤怒不斷用腳踢踩座位和桌板。網上流傳一段事發影片顯示，座位和餐桌板都已經被男子損壞不堪。旁邊座位的一名乘客Gino Galofaro用手機記錄下該男子暴力踢座位過程。
生事男被永久禁止乘搭聯合航空客機
Gino Galofaro是一間成癮治療服務公司的創辦人。他說，當時自己正睡覺，突然被吵醒，很快用手機拍下過程，他形容片中男子的行為非常暴力，很可能是藥物影響造成。期間有空中服務員經過，但沒有制止對方。Gino說：「我們距離洛杉磯機場還有40分鐘，飛機上沒人做任何事，因此我上前制止他」。之後，有其他2名乘客從空中服務員那裡拿到膠帶，一起將這名暴力男五花大綁在座位上。飛機著陸後不久，就有警員登機將涉事男子帶走。聯合航空事後發表聲明，感謝公司空中服務員幫助解決這個問題並努力確保機上每個人的安全。至於涉事男子已被永久禁止乘搭聯合航空客機。惟報道未有提及事件起因。
This is no way to score an upgrade -- new video shows a United Airlines passenger standing on his seat, furiously kicking and trying his level best to destroy it. Full story here: https://t.co/9fd4DV8wtx (🎥: SWNS) pic.twitter.com/ZyKvy6seVl— TMZ (@TMZ) November 26, 2024