暴力選舉｜墨西哥6月大選前又有2候選人身亡 迄今已17人遇害

墨西哥將在今年的6月2日舉行大選，然而候選人遇刺事件卻層出不窮。當地時間19日又有兩名市長候選人被發現身亡，這使得受害人數來到17人。

史上最暴力的一次選舉

綜合外媒報導，墨西哥6月2日的全國選舉已然成為史上最暴力的一次。19日，墨西哥北部邊境州塔毛利帕斯州一名市長候選人諾埃·拉莫斯·費雷蒂斯 (Noé Ramos Ferretiz)遭殺害，同日，南部瓦哈卡州的另一名市長候選人阿爾貝托·加西亞（Alberto García）在被通報失蹤一天後被發現死亡。

塔毛利帕斯州檢察官表示，拉莫斯費雷蒂斯週五遭到襲擊，但除了表示正在調查之外，沒有提供更多細節。當地媒體報導稱，拉莫斯費雷蒂斯被刺傷，現場照片可以看到他血跡斑斑的屍體躺在人行道上。 塔毛利帕斯州長期以來因販毒集團地盤爭奪而四分五裂。

販毒集團暗殺市長和市長候選人以控制當地政府

而瓦哈卡州檢察官則表示，加西亞被發現死在該鎮附近水庫的一座島上，顯然是被毆打致死的。而該區域也有許多販毒集團活躍。

對於屢屢發生的暴力謀殺事件，革命制度黨領導人亞歷杭德羅·莫雷諾在社群媒體上譴責，並說「我們不會讓暴力決定選舉結果。」

選舉委員會稱加西亞之死是「謀殺」，並表示此類犯罪不應在選舉期間發生。

報導指出，墨西哥販毒集團經常將暗殺目標集中在市長和市長候選人身上，以控制當地警察或向市政府勒索金錢。