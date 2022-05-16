暴力零容忍｜英國郵差將小狗當波踢 嚇哭女孩 小狗驚到瀨尿(有片)

暴力會令人留下心理陰影，即使低程度的暴力也不能容忍！英國一名郵差對小動物做出暴力行為，令人譁然……《曼徹斯特晚報》報道，涉事郵差早前到大曼徹斯特一處住家派送包裹，屋主的10多歲女兒開門接收，家裡的小狗即衝出門口，且不停吠叫。
從門前閉路電視片段可見，郵差把包裹遞給屋主女兒後，竟然一腳猛踢衝出來的小狗，小狗就像足球那樣在地上滾了幾圈才能站起，乏力地走上草坪。
女屋主事後受訪稱，女兒目睹郵差對小狗施以暴力，情緒大受困擾，她講述事發經過，說著便哭起來。小狗更是嚇得不敢走近門口，之後每逢有人按門鈴，牠就會嚇到「瀨尿」，全身「打冷震」。
皇家郵政「寸爆」回應
事發於上月，女屋主事後向皇家郵政提出書面投訴，皇家郵政致函道歉，特別向屋主女兒致歉，但信中亦提到每周平均有33名郵差受到狗隻襲擊，並稱「會確保我們的員工完全注意到沒被束縛動物的危險性」。報道指，涉事郵差聲稱，當時小狗輕咬他的腳踝，本能反應是踢牠。
皇家郵政就事件發聲明指，皇家郵政作為僱主的首要工作是確保員工的安全與福祉。聲明指：「絕大部分的狗主十分負責任，將其寵物控制住。可是，去年全英發生1,690宗狗隻襲擊郵差事件，部分人的傷勢影響其生活。我們持續呼籲狗主及其家人協助減低襲擊的數字，特別是在大門和花園(發生的襲擊)。」