暴力零容忍｜英國郵差將小狗當波踢 嚇哭女孩 小狗驚到瀨尿(有片)

暴力會令人留下心理陰影，即使低程度的暴力也不能容忍！英國一名郵差對小動物做出暴力行為，令人譁然……《曼徹斯特晚報》報道，涉事郵差早前到大曼徹斯特一處住家派送包裹，屋主的10多歲女兒開門接收，家裡的小狗即衝出門口，且不停吠叫。

從門前閉路電視片段可見，郵差把包裹遞給屋主女兒後，竟然一腳猛踢衝出來的小狗，小狗就像足球那樣在地上滾了幾圈才能站起，乏力地走上草坪。

女屋主事後受訪稱，女兒目睹郵差對小狗施以暴力，情緒大受困擾，她講述事發經過，說著便哭起來。小狗更是嚇得不敢走近門口，之後每逢有人按門鈴，牠就會嚇到「瀨尿」，全身「打冷震」。