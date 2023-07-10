暴雨襲擊紐約州 山洪爆發災情慘重宛如《明日之後》真實版

《明日之後》劇情真實上演！一場暴雨襲擊了哈德遜河谷，山洪爆發，導致紐約州的部份地區蒙受嚴重破壞，還有一人遭大水沖走喪生。

主要道路被關閉 交通一片混亂

紐約州長侯可（Kathy Hochul）9日晚上宣布奧蘭治縣和安大略縣進入緊急狀態，並表示這兩個縣「在過去幾個小時內經歷了危及生命的洪水」。事實上，在奧蘭治縣的確有居民喪生，該地行政長官諾伊豪斯 (Steve Neuhaus) 表示，一名30多歲的女子在試圖帶著家人和狗逃難時遭大水沖走身亡。侯可表示，還有許多人因為大水下落不明，但並未透露確切人數。由於洪水嚴重，州警方呼籲用路人避開奧蘭治縣和羅克蘭縣的帕利塞茲州際公路部分路段，另外還有許多其他主要道路也都被關閉，交通一片混亂。

而洪水對西點軍校周圍地區的破壞尤為嚴重，官員們擔心一些歷史建築可能受損。暴雨也導致紐約州數千居民斷電，截至9日晚上，奧蘭治縣、普特南縣、達奇斯縣、奧爾巴尼縣和阿爾斯特縣已有超過1萬2千戶停電。大都會北方鐵路公司也宣布，由於暴雨的襲擊，哈德遜線在克羅頓-哈蒙以北地區暫停運行，預計10日全天將無法提供服務。當局也警告民眾，盡快前往高處避難。據福斯氣象台報導，美國東海岸地區近5300萬人在10日之前都將面臨洪水威脅。範圍包括華盛頓特區、費城、紐約，以及佛蒙特州。

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