暴雨釀山泥傾瀉　加州億元豪宅懸崖邊搖搖欲墜(有片)

美國加州本月初受到威力強大的太平洋風暴影響，為該地區帶來創紀錄的暴雨，多處傳出土石流、山泥傾瀉等狀況。其中最受關注的是位於橙郡(Orange County) Dana Point靠海懸崖的山崩事故，崖上3幢上億豪宅搖搖欲墜，讓人看得膽戰心驚。

綜合報道，上周在南加州上空停滯的太平洋風暴引發連日大雨，讓加州橙郡達納角一個靠海一個懸崖發生山崩，大片土石崩塌，使得坐落於崖頂的3幢建築看起來搖搖欲墜。網上影片顯示，房屋3幢房屋的屋體與懸崖相距已近在咫尺。美國知名投資者Collin Rugg透露，達納角懸崖上這幾幢豪宅，分別為1,600萬美元(折合約1.2億港元)、1,300萬美元(折合約1億港元)和1,280萬美元(折合約1億港元)，幢幢過億。