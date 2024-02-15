暴雨釀山泥傾瀉　加州億元豪宅懸崖邊搖搖欲墜(有片)

美國加州本月初受到威力強大的太平洋風暴影響，為該地區帶來創紀錄的暴雨，多處傳出土石流、山泥傾瀉等狀況。其中最受關注的是位於橙郡(Orange County) Dana Point靠海懸崖的山崩事故，崖上3幢上億豪宅搖搖欲墜，讓人看得膽戰心驚。
綜合報道，上周在南加州上空停滯的太平洋風暴引發連日大雨，讓加州橙郡達納角一個靠海一個懸崖發生山崩，大片土石崩塌，使得坐落於崖頂的3幢建築看起來搖搖欲墜。網上影片顯示，房屋3幢房屋的屋體與懸崖相距已近在咫尺。美國知名投資者Collin Rugg透露，達納角懸崖上這幾幢豪宅，分別為1,600萬美元(折合約1.2億港元)、1,300萬美元(折合約1億港元)和1,280萬美元(折合約1億港元)，幢幢過億。
將有風曝再襲加州 懸崖住戶隨時要撤離
達納角市政府隨即派員進行災損評估，其後表示，崖頂3棟房屋經檢查後確定沒有結構性損壞，也不存在墜崖的直接威脅，目前毋須採取進一步行動。不過，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)表示，本周末至下周將有新一輪風暴侵襲加州，加州將面臨洪患風險，當局提醒懸崖住戶對即將到來的風暴保持警惕，隨時注意撤離通知。
🚨🇺🇸 Houses worth $16, $12.8 and $13 million are on the verge of falling off a cliff into the ocean in Dana Point, California.— Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 13, 2024
City Manager Mike Killebrew says the residents have NOT been told to evacuate yet! pic.twitter.com/h84IwPEAKU