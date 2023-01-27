暴風雪持續新潟周末晚停水　部份鐵路路線計劃停駛

日本氣象廳公布，受到太平洋的低氣壓影響，將會在本周末繼續出現大範圍的降雪，並向日本海的北陸地區（福井縣、石川縣、富山縣及新潟縣）以及中國地區（鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣及山口縣）發出大雪警報至下周日（29日）。而北陸的新潟市的水務局已宣布，由於水管結冰及爆裂增加，故在周末（28日）的晚上至下周日的早上暫停供水以確保供水服務之後得以穩定。而JR西日本亦表示，因應大雪天氣而計劃停運部份路線。

日本氣象廳表示，強烈的冬季氣壓再度增強至下周日，因此包括北陸及中國地區發出大雪警告。當中中國地區的山陰（鳥取縣、島根縣以及山口縣北部）一帶，積雪將達到往年的數倍以上，故有需要做好可能出現雪崩引致交通受阻，以及除雪時造成的意外等準備。氣象廳預計在周末傍晚的24小時內，北陸會有40至80厘米的降雪，而中國亦有25至50厘米降雪，而北陸在下周日傍晚後，亦可能有20至80厘米降雪。

JR西日本停運部份路線

北陸地區的新潟縣，新潟市的水務局宣布，在周末晚10時至下周日早上6時暫停供水，預計市內有25,600戶受到影響。當局表示，因為市內的水管出現結冰及破裂影響，令到各個濾水廠的需求急升，為免造成部份地區斷水，故此需要在周末先暫停供水。

JR西日本就表示，將在周末停運部份連接近畿（京都府、大阪府、滋賀縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣及三重縣）與山陰的特急路線，以及湖西線、山陰線及福知山線的部份路段。原因是周末有關地帶可能受到風雪天氣影響。而東海道線及大阪環狀線等主要路線未受影響，但亦不排除會出現停駛或延誤的情況。