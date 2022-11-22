更新｜印尼地震增至268死1000傷151人失蹤 大部分死者為兒童(有片)

印尼西爪哇昨發生黎克特制5.6級地震，增至268人死亡、逾1,000人受傷，151人失蹤。有地方官員表示，大部分死者都是兒童，由於有多座樓宇倒塌，估計仍有多人被埋，死傷數字仍會上升。

20:16更新 ︰死傷、失蹤人數，受損房屋數目及流離失所人數

由於發生地震的地區人口稠密，容易發生山體滑坡，許多地區建造的房屋簡陋成廢墟。搜救人員通宵在瓦礫中搜索，傷者不停運到醫院，由於醫院在地震後停電，當局要在停車場搭建帳篷，治理傷者。當地官員說，傷者主要是骨折，又指電力公司正在搶修，預料兩三日後才能完全恢復供電。網上有片段顯示，當地多處建築物嚴重損毀。

2.2萬房受損 逾5.8萬人流離失所

西爪哇省長表示，大部分死者都是兒童，部分死者是公立學校學生，在接受放學後的輔導課時教學樓倒塌，由於有多座樓宇倒塌，估計仍有多人被埋，死傷數字仍會上升。路透稱，超過2.2萬所房屋在地震中受損，逾5.8萬人流離失所。

地震在當地時間星期一下午發生，震央位於西爪哇省的展玉地區，震源深度10公里，之後發生幾十次餘震。首都雅加達也感到強烈震動。

法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多向印尼表示慰問；杜魯多表示，加拿大政府已準備好，為印尼提供協助。