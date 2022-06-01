更新｜BTS白宮與美國總統會面　拜登感謝為遏止仇恨發聲(有片)

南韓男子偶像團體防彈少年團BTS於周二(5月31日)到美國白宮，與美國總統拜登會面，討論亞洲包容性、代表性與多元性，以及反亞裔、仇恨犯罪和歧視等問題，在會面之前，防彈少年團於白宮新聞簡布會上輪流發表講話，指他們對自新冠疫情爆發以來，美國針對亞裔家庭的罪案和暴力持續，並於近期急升感到震驚，希望大家明白種族平等和尊重每個人的價值。

防彈少年團隊長RM金南俊以英文致詞，其他成員以韓文輪流發言。金南俊表示，很榮幸獲邀討論這項重要議題，今日的參與也提醒他們身為藝人可以做些甚麼；Jimin朴智旻表示，最近仇恨犯罪、包含針對亞裔美國人的增長令人震驚，希望藉此機會再次表達自己的立場，盼制止類似情況發生；Jin金碩珍表示，BTS與亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民(AANHPI)站在一起，並慶祝亞太裔傳統月；V金泰亨表示，希望今天的活動能朝彼此尊重和理解往前邁出一步；SUGA閔玧其呼籲擁抱彼此的差異；田柾國說，南韓音樂能跨越語言和文化障礙受到全球各地喜愛，著實令人驚喜，J-hope鄭號錫感謝全球歌迷的支持。他們發表5分鐘演說後離場。

防彈少年團原定於下午2時半亮相，1小時前已有大批歌迷在白宮外守候，小小的簡報室也塞滿來自各國的記者，不少是日韓媒體，在BTS離場前還有南韓媒體高喊「BTS加油」，熱烈程度令白宮記者感到意外。