書店搬遷滿載人情味　居民組人鏈接力搬9100本書(有片)

美國密芝根州切爾西市(Chelsea)一個社區，早前有一間本土書店搬遷，獲得約約300居民攜老扶幼組成人鏈，接力運送9100本書到新店，盡顯小鎮的濃厚人情味。

綜合報道，當地書店「驚喜書屋」(Serendipity Books)早於1月宣布搬遷計畫，提出名為「圖書大隊」的活動，於搬遷當日號召居民協助運「書」。書店老闆Michelle Tuplin，想不到這項行動的迴響愈來愈大，「鎮上變得熱鬧。很多人都想出力」。書店於上周日(13日)正式搬遷，約300人沿著人行道排成兩列，拉起穿過街區、繞過轉角再延伸到主街的「人鏈」，將9100本書從舊址親手遞送到新店面的正確書架上。Michelle說：「這是一種實用的搬運方式，同時也是讓每個人參與其中的一種方法」，當大家在傳遞這些書時，他們會說「這本我沒看過」及「這本不錯」。