書店搬遷滿載人情味　居民組人鏈接力搬9100本書(有片)

美國密芝根州切爾西市(Chelsea)一個社區，早前有一間本土書店搬遷，獲得約約300居民攜老扶幼組成人鏈，接力運送9100本書到新店，盡顯小鎮的濃厚人情味。
綜合報道，當地書店「驚喜書屋」(Serendipity Books)早於1月宣布搬遷計畫，提出名為「圖書大隊」的活動，於搬遷當日號召居民協助運「書」。書店老闆Michelle Tuplin，想不到這項行動的迴響愈來愈大，「鎮上變得熱鬧。很多人都想出力」。書店於上周日(13日)正式搬遷，約300人沿著人行道排成兩列，拉起穿過街區、繞過轉角再延伸到主街的「人鏈」，將9100本書從舊址親手遞送到新店面的正確書架上。Michelle說：「這是一種實用的搬運方式，同時也是讓每個人參與其中的一種方法」，當大家在傳遞這些書時，他們會說「這本我沒看過」及「這本不錯」。
書店員工：人們真的互相照應
Michelle說，整個過程花了不到2小時，比僱用搬家公司裝箱和拆箱數千本書還快得多，「圖書大隊」還將書籍按字母順序放上書架，希望新店能在兩周內開幕。一名土生土長的32歲書店員工Kaci Friss表示，「圖書大隊」活動讓她再次感受到「這個社區有多特別……這是個小鎮，人們真的互相照應」。
切爾西市位於底特律以西約60英里，約有5,300位居民。「驚喜書屋」1997年在切爾西市成立，2017年由Michelle接手經營，旗下有3名兼職員工。當地人形容這裡是個「鄰里互助」的小鎮。