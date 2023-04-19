曼克頓停車場倒塌｜機械搜救犬進場第一步就跣低　網民：花58萬元得到咩？(有片)

美國紐約曼克頓區一座4層高的停車場突然倒塌，造成至少1死5傷。紐約消防部門官員鑑於停車場仍有進一步倒塌危險，消防員需要撤離，改由機械搜救犬和無人機檢查建築物情況。惟影片在網上流傳機械搜救犬在災場，剛踏上瓦礫一步就倒下，被網民嘲諷「希望有得退款」。
網上影片顯示，至少2呎高，黑白色豹紋的機械搜救犬，兩旁有「FDNY」(New York City Fire Department，紐約市消防局)在倒塌現場的瓦礫踏了幾步，似在熱身，可見一輛汽車在後方倒豎在地上，機械搜救犬稍作停頓後就向瓦礫走去，又在瓦礫再作踏步，之後前進，但當它剛踏到一個傾斜的水泥石屎板時，似乎跣倒，整個機身倒向一旁，之後再沒有動作，未知是機件故障，還是操控停止操控。
網民幽默回應：佢玩扮死
有網民將影片上傳，並表示「曼克頓停車場倒塌，紐約消防局派出價值7.5萬美元(折合約58.8萬港元)的機械犬。看到最後，看看花7.5萬美元買的一隻機械犬能得到甚麼」。網民紛紛留言表示「浪費金錢」、「浪費我交的稅」，亦有人幽默指「真可憐」、「乖孩子」、「玩扮死」(其中一種狗與主人玩的遊戲)、「它已做到最好」。
其後有另一段影片，據指機械搜救犬由紐約市消防局職員陪同下離開事發停車場，沿途相當矚目，期間中有2隻小狗對機械搜救犬感到好奇，但被主人拉到路旁。內容未有提及機械搜救犬在倒下後有否再嘗試進入倒塌內部。
A garage collapsed in lower Manhattan, and the FDNY sent its $75,000 robot dog in.— Stop Cop City (@JoshuaPHilll) April 19, 2023
Watch to the end and see what spending 75k on a robot dog gets you.
pic.twitter.com/Iq3vHz4d4T
#NEW ROBOT DOG vs NYC Mixes Pup STARE DOWN— Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) April 19, 2023
ROBOT Dog was seen leaving the Major Parking Garage Collapse scene in Manhattan. pic.twitter.com/op6O97puwD