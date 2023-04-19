曼克頓停車場倒塌｜機械搜救犬進場第一步就跣低　網民：花58萬元得到咩？(有片)

美國紐約曼克頓區一座4層高的停車場突然倒塌，造成至少1死5傷。紐約消防部門官員鑑於停車場仍有進一步倒塌危險，消防員需要撤離，改由機械搜救犬和無人機檢查建築物情況。惟影片在網上流傳機械搜救犬在災場，剛踏上瓦礫一步就倒下，被網民嘲諷「希望有得退款」。

網上影片顯示，至少2呎高，黑白色豹紋的機械搜救犬，兩旁有「FDNY」(New York City Fire Department，紐約市消防局)在倒塌現場的瓦礫踏了幾步，似在熱身，可見一輛汽車在後方倒豎在地上，機械搜救犬稍作停頓後就向瓦礫走去，又在瓦礫再作踏步，之後前進，但當它剛踏到一個傾斜的水泥石屎板時，似乎跣倒，整個機身倒向一旁，之後再沒有動作，未知是機件故障，還是操控停止操控。