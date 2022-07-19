曼德拉日 亨利王子聯合國發表演說  憶亡母「每天都在我心裡」(有片多圖)

英國亨利王子周一在紐約聯合國總部發表演說，期間談及亡母戴安娜，並提到俄烏局勢、新冠肺炎、美國憲法權利、失實資訊、氣候變化及全球民主自由等不同議題。

戴妃與曼德拉合照 亨利「在心中」

已移居美國的亨利，是應曼德拉基金會邀請，趁國際曼德拉日(Mandela Day)在聯合國大會發表演說，夫人梅根亦陪同出席。亨利在演說提及一張曼德拉及戴妃於1997年在開普敦所攝的合照，指照片仍掛在他家中的牆上，亦「每天都在我心裡」(in my heart every day)，「當我第一眼看到照片，最直截了當看到的是母親臉上的歡欣……純粹地因為與另一個靈魂(曼德拉)交流而感到高興，矢志為人類服務」。

亨利指非洲是他人生的重要地點，治愈了他的心靈及帶來平靜，既是他與母親最深連繫的地方，亦是他找到靈魂伴侶、其妻梅根之地。

亨利批評美國憲法權利倒退

亨利稱，全球民主及自由正受攻擊，而這亦是曼德拉畢生所對抗的事。他指全球處於關鍵時刻，面對新冠肺炎、氣候變化、一小撮人「以謊言及假資訊作為武器」、烏克蘭戰爭，以及美國憲法權利倒退等危機，呼籲各國領袖及全人類聯手應對，合力改善世界。美聯社稱，亨利所指的美國憲法權利倒退，相信是指近期最高法院推翻婦女墮胎權一事。英媒《每日郵報》語帶挖苦說亨利「再一次涉足美國政治」(wades into U.S. politics AGAIN)，指他及梅根早於2020年美國大選亦曾發聲反特朗普，叫美國選民「拒絕仇恨言論」，並稱儘管今次活動是為紀念曼德拉而舉行，但亨利卻在演說中批評美國政治。