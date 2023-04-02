曼徹斯特徵旅客稅每房每晚1英鎊 創英國先河望年收300萬英鎊

旅客由昨日(4月1日)開始在英國曼徹斯特(Manchester)過夜要付旅客稅(City Visitor Charge)，每房每晚徵收1英鎊(約9.6港元)，是首個英國城市向遊客徵稅，預計每年可帶來300萬(約2,900萬港元)收入。在實施的首天，有旅客兩人住一房，稱不算大數目可接收，另一人認為有助曼徹斯特發展是好事。但有單獨入住酒店的旅客說，得一個人不划算，要視乎幾多人入住一間房，以及住多少晚。

英國旅客稅｜曼徹斯特每年吸引逾100萬國際旅客

旅客稅在2022年獲曼徹斯特酒店業界公投通過，贊成者佔80%；年收租金7.5萬英鎊(約72.6萬港元)或以上的酒店及服務式住宅都會徵旅客稅，目前約73間建築物達此要求。所得款項將營運新設立的「曼徹斯特住宿改善區」，目的是改善旅客的體驗，例如舉行大型盛事活動、會議、節慶、市場推廣及街道清潔等，期望未來5年支持該市旅遊業發展。曼徹斯特當局稱，收到的稅款會直接用於上述活動，以及支持曼徹斯特住宿業，以保障及創造就業機會，也有利該市經濟。曼徹斯特是繼倫敦、蘇格蘭愛丁堡後，英國第三大旅遊城市，每年吸引逾100萬國際旅客。該市在全球最出名的是足球，當地英超球隊曼聯主場奧脫福球場一年吸引約3,200萬本地和國際遊客朝聖。

英國旅客稅｜蘇格蘭愛丁堡擬徴2英鎊旅客稅

愛丁堡亦打算向旅客徵稅，每晚2英鎊(約19港元)，目前有待蘇格蘭議會通過。威爾斯政府亦在研究中，牛津、巴斯(Bath)、侯城(Hull)曾經考慮徵遊客稅，但最終遭否決。