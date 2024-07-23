曼谷廣告板中文簡體字宣傳「快速購買移民護照」泰內政部勒令下架 警查是否違法

泰國曼谷街頭近日出現簡體中文廣告，宣傳可「快速購買」一些國家的移民護照。泰媒報道，內政部已勒令廣告下架，警方將調查是否涉違法。官員強調，要避免外國人把泰國當成犯罪據點。
簡體字廣告板設在曼谷「新唐人街」
曼谷匯狂區(Huai Khwang)有市場、夜市、平價公寓、按摩店和娛樂場所等，是許多中國遊客、生意人和中國移民聚集的地區，有「新唐人街」之稱。區內近日出現異常的廣告板，以簡體中文寫著「快速購買移民護照」、「100%合法入籍護照」、「30天入籍」、「全新第二身份」、「安全保密」、「先辦理後付費」、「全球招代理」、「13年老牌移民集團公司」、「政府官方授權指定代理機構」等宣傳語句，並列出印尼、瓦努阿圖、柬埔寨和土耳其護照封面以及不同價格。有民眾質疑廣告是否涉違法，將照片上傳至社交網，引發關注。
內政部長勒令廣告下架
《曼谷郵報》(Bangkok Post)與《民族報》(The Nation)周二(23日)報道，內政部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)獲悉後即要求廣告下架，並下令相關部門調查以此方式設立廣告板以及涉及的生意是否合法。至周一早上，廣告板已撤下。
泰國催谷經濟 方便外國人入境
自今年3月1日起，中泰實施互免簽證單次入境停留不超過30日(每180日累計停留不超過90日)，而泰國政府為刺激經濟，7月中也大幅開放可免簽入境的國家數目。內政部發言人戴蘇麗(Traisulee Traisaranakul)周一表示，泰國開放政策讓外國人入境較為簡便，政府重點將放在更嚴格審查入境人士，避免罪犯利用泰國作犯罪據點。
泰移民官員：廣告沒違法
移民局副局長潘塔納(Panthana Nuchanart)強調，政府嚴禁販售泰國國籍，廣告中出售的是其他國家的國籍，並沒提到泰國國籍，因此沒有違法，但警方仍會調查是否涉其他不法行為。
此外，警察總長托薩(Torsak Sukwimon)已要求曼谷市警局調查是誰豎立看板以及廣告的合法性，也要求移民警察確認在泰國的遊客和外國專業人士等是否符合相關法規。