曼谷廣告板中文簡體字宣傳「快速購買移民護照」泰內政部勒令下架 警查是否違法

泰國曼谷街頭近日出現簡體中文廣告，宣傳可「快速購買」一些國家的移民護照。泰媒報道，內政部已勒令廣告下架，警方將調查是否涉違法。官員強調，要避免外國人把泰國當成犯罪據點。

簡體字廣告板設在曼谷「新唐人街」

曼谷匯狂區(Huai Khwang)有市場、夜市、平價公寓、按摩店和娛樂場所等，是許多中國遊客、生意人和中國移民聚集的地區，有「新唐人街」之稱。區內近日出現異常的廣告板，以簡體中文寫著「快速購買移民護照」、「100%合法入籍護照」、「30天入籍」、「全新第二身份」、「安全保密」、「先辦理後付費」、「全球招代理」、「13年老牌移民集團公司」、「政府官方授權指定代理機構」等宣傳語句，並列出印尼、瓦努阿圖、柬埔寨和土耳其護照封面以及不同價格。有民眾質疑廣告是否涉違法，將照片上傳至社交網，引發關注。