曼谷政府大樓醫院緊急疏散 舊裂痕引發地震恐慌｜緬甸地震

緬甸大地震導致泰國曼谷正在興建的政府審計署辦公大樓塌下成廢墟，當地市民事後如驚弓之鳥。《曼谷郵報》稱，今早(31日)約10時，多個政府部門的辦公大樓緊急疏散，因收到感到震動和建築物發現裂痕的報告。其後證實是虛驚，工程師檢察後指裂痕是上周五造成的，非新的餘震引致，大樓結構安全。總理佩通坦在疏散事件後呼籲民眾不要驚慌。
Rajavithi Hospital則宣布關閉門診服務，以便檢查結構是否安全。照片可見醫院有大樓的內部不少石屎剝落，牆身現裂縫。院方稱，料周四可恢復服務。
緬甸地震｜曼谷20棟建築收到感震動報告
報道指，疏散的政府機構包括位於Chaeng Watthana路的政府綜合大樓A座、Din Daeng區的勞工局、Ratchadaphisek路的法院、醫院和稅務局，還有Silom路和Vibhavadi Rangsit路的高樓大廈。有在政府綜合大樓A座上班的人士稱，發現樓上有一條大裂縫，而且建築物傾斜，因此引起大樓疏散。當局指，今早緬甸有15次餘震，但均屬輕微，未有影響泰國，包括9時29分和10時05分兩次3.7級地震。曼谷市長西提潘指，今早收到市內約20棟建築物有裂痕和感震動的報告，但那些裂痕是在周五出現的。