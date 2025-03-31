曼谷政府大樓醫院緊急疏散 舊裂痕引發地震恐慌｜緬甸地震

緬甸大地震導致泰國曼谷正在興建的政府審計署辦公大樓塌下成廢墟，當地市民事後如驚弓之鳥。《曼谷郵報》稱，今早(31日)約10時，多個政府部門的辦公大樓緊急疏散，因收到感到震動和建築物發現裂痕的報告。其後證實是虛驚，工程師檢察後指裂痕是上周五造成的，非新的餘震引致，大樓結構安全。總理佩通坦在疏散事件後呼籲民眾不要驚慌。

Rajavithi Hospital則宣布關閉門診服務，以便檢查結構是否安全。照片可見醫院有大樓的內部不少石屎剝落，牆身現裂縫。院方稱，料周四可恢復服務。