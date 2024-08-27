中國女遊客騎著電動行李箱低頭滑手機

泰國曼谷最近出現令人傻眼的一幕！一名身穿熱褲的中國女遊客，騎著電動行李箱穿梭在車陣當中，後頭還拖行另一只行李箱。誇張的是，她始終低頭滑手機，挨批簡直在玩命。

據《曼谷郵報》及《Today》等外媒報道，23日泰國網路上流傳一段影片，指出最近曼谷街頭出現一名身穿露肚裝、熱褲的女遊客，把電動行李箱當「小綿羊」騎乘，快速奔馳在車道上，後方還拖行一個更大的黑色行李箱，目擊民眾都看傻了眼。 據悉，這名女遊客當時正在前往曼谷廊曼機場（Don Mueang International Airport）的路上，不只沒戴安全帽，從頭到尾低頭滑手機，行為非常危險。

曼谷熱褲女騎「電動行李箱」狂鑽車陣 全程低頭滑手機被轟玩命

泰警回應 影片一出，引發網友強烈撻伐。有人說「這也太危險了吧！這行為不但違法，根本是移動炸彈危及其他駕駛人的安全。」、「交警就這麼放任不管嗎？」、「低頭玩手機還不戴安全帽，真是拿命開玩笑！」、「她看起來蠻不在乎，不知道很危險嗎？」 泰國警方也緊急做出回應，表示據當地的《車輛法》和《陸路交通法》，電動行李箱既不符合一般車輛標準，也不被允許在公共道路上作為交通工具使用。 警方表示，這名遊客的行為已構成違法行為，明顯犯了「妨礙交通罪」。據悉，該女子持有中國護照，已於8月22日晚上9時29分離開泰國。

新興產品 電動行李箱是近年來新興的產品，目前泰國現行法律尚無明確規範。由於缺乏針對電動行李箱的法律約束，導致了多起安全問題的發生。部分國家已開始採取嚴格措施加強管制。 例如，在日本，所有機場都禁止在航廈內使用電動行李箱。根據日本法律，電動行李箱被歸類為小型電動腳踏車，需事前在相關部門登記備案並購買保險，駕駛時還必須佩戴安全帽。 另一方面，新加坡樟宜機場也禁止旅客在航廈內使用電動行李箱。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章