曼谷色魔扮網約車手「狩獵」 載走醉酒女遊客性侵　6受害者包括中國遊客

塔納帕平常假冒網約電召電單車司機，在娛樂場所打烊期間、即凌晨1時至5時出動「狩獵」，目標是醉酒女遊客(網上圖片)

泰國曼谷一名35歲男子透過假扮網約電召電單車司機「狩獵」，於娛樂場所尋找醉酒女遊客載走，在未使用保險套情況下性侵。案件先由一名中國女遊客報警揭發，警方在疑犯手機內發現更多不雅影片，相信所有受害者至少有6人。

曼谷警方昨日(12日)拘捕35歲泰國男子塔納帕(Thanapat)，指控涉嫌在他人處於無法抵抗狀態時強姦、盜竊財物等多項罪名。經調查發現，塔納帕平常假冒網約電召電單車司機，在娛樂場所打烊期間、即凌晨1時至5時出動「狩獵」，目標是醉酒女遊客，檢查手機後發現內存多條強姦受害者影片，而受害者人數不少於6人，且均處於無意識狀態，床上全是嘔吐和尿液等污穢物。此外，其手機上還儲存有多個兒童色情影片。

中國女報稱被性侵兩小時 體內有精液

受害的中國女遊客報稱，她當晚在夜店區玩樂至「迷醉狀態」，離開時透過網上平台叫車，但塔納帕卻假裝成車手。她清醒後發現身處汽車旅館內，全身赤裸與一名陌生男子同睡，冷靜後往警局報案，檢查發現自己體內有精液，相信曾被性侵兩小時。

塔納帕否認所有指控，聲稱女子自願跟隨其前去開房，手機上儲存的其他淫穢影響報稱是在嫖娼時拍攝。不過警方表示不相信其說辭，並敦促其他受害者出面報案。塔納帕特曾在2008年和2012年犯下偷竊罪，以及在2018年因非法賭博被判刑。

