曼谷酒店山埃毒6屍案 兇器為「劇毒茶包」現場照片曝光 涉財務糾紛(多圖、更新)

19:10更新︰「劇毒茶包」曝光 18:20更新︰增詳細案情 17:49更新︰泰媒指下毒者為其中一名女死者、56歲的Sherine Chong。 泰國曼谷四面佛附近的曼谷愛侶灣君悅酒店(Grand Hyatt Erawan Bangkok)，周二發生駭人命案，6人中毒死於同一房間內，口吐白沫。警方調查指案件涉及財務糾紛，下毒者是6名死者中的其中一人，相信6人是因山埃中致死。泰媒指，案發房間桌上有兩個用過的不鏽鋼保溫壺、茶壺及茶杯，毒物為類似美式咖啡(齋啡)的「黑色液體」。警方其後證實，在現場檢獲含有山埃的「劇毒茶包」，相信是由下毒者準備。據稱下毒者是其中一名女死者、56歲的越裔美籍人士Sherine Chong。

曼谷酒店山埃毒案｜5樓502室 事前曾點餐 卻無食用 警方調查後指，3男3女死者均為越南裔人，介乎37歲至56歲，其中兩人是美籍。案發在酒店5樓502室，據報涉事人士本來一行7人入住共5間房，警方調查另一人下落後，據報是其中一名死者的妹妹，已於本月10日離境。案件是因6人已屆退房時間，但卻無退房，職員遂上門查看而揭發，警方於周二下午約5時接報到場。 曼谷酒店山埃毒案｜下毒女子 堅拒職員幫忙泡茶 據報案發前有人跟酒店點了餐，現場照片可見所有餐點均沒有食用過，原封不動在餐桌上。案發的502號房間是Sherine Chong所住，職員把餐點帶來時，她獨自一人在房內，職員擺好餐點後想為她泡茶，但她婉拒好意，堅持自己處理。職員憶述，她當時說話不多，「明顯處於壓力之下」。閉路電視片段拍到其餘5人之後進入Sherine Chong的房間，之後便再沒有人出來。

曼谷酒店山埃毒案｜6隻杯用過 曾飲「黑色液體」 房內餐點沒吃過，但有6隻已用過的杯、茶壺及兩個不鏽鋼保溫杯，相信眾人喝了下毒者所準備、並非由酒店提供的「黑色液體」，如齋啡或濃茶後死亡。其中4人伏屍在餐桌、2人死在睡房內，當中一人面部受傷，懷疑跌倒造成；相信其中兩人曾想爬出房屋，但最終毒發斃命。6名死者被發現時，已死了逾24小時，而房內行李已經整理好，相信案發前眾人有準備退房，未知何故齊集在下毒者房內用餐。

曼谷酒店山埃毒案｜涉美公民 FBI協助泰警查案 警方調查指，案件涉及債務糾紛，當局強調屬「個人事件」，目前已在至少一名死者的血液中檢測出山埃。因案中有美國公民，美國國務院稱正密切留意事件，據報美國聯邦調查局(FBI)正協助泰方查案。越南外交部證實有4名國民死亡。泰總理賽塔表示，相信案件不會影響泰國旅遊業，並指相信案件不涉及恐怖主義和保安問題。 曼谷酒店山埃毒案｜兩死者曾促下毒者 退回1000萬泰銖投資 有死者家屬向警方表示，死者之間有財務糾紛，其中一對夫婦投資後，認為資金未有妥當運用；泰媒指，案件涉及有人想在日本投資興建醫院，該對夫婦在案發前，多次要求Sherine Chong退回他們投資的1,000萬泰銖(約217萬港元)，有人原擬在日本解決問題，但因簽證阻滯而來到泰國。下毒的Sherine Chong為越南裔美籍人，於本月15日入境泰國，之前她曾到泰國5次。閉路電視拍到她日前進入酒店。