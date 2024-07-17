曼谷酒店山埃毒6屍案 毒物藏於「齋啡」現場照片曝光 涉債務糾紛(多圖、更新)

17:49更新︰泰媒指下毒者為其中一名女死者、56歲的Sherine Chong。

泰國曼谷四面佛附近的君悅酒店，周二發生駭人命案，6人中毒死於同一房間內，口吐白沫。警方調查指案件涉及債務糾紛，下毒者是6名死者中的其中一人。泰媒指6人是因山埃中致死，而案發房間桌上有兩個不鏽鋼保溫壺，壺內裝有美式咖啡(齋啡)，相信是由下毒者準備，裡面含有劇毒；據稱下毒者是其中一名女死者、56歲的Sherine Chong。

曼谷酒店山埃毒案｜5樓502室 事前曾點餐 卻無食用

警方調查後指，6名死者均為越南人，3男3女死者年齡介乎37歲至56歲，其中兩人是美籍。案發在酒店5樓502室，據報涉事人士本來一行7人，入住共5間房，警方正調查另一人的下落。案件是因6人已屆退房時間，但卻無出現，職員遂上門查看而揭發，警方於周二下午約5時接報到場。