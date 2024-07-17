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國際
2024-07-17 17:58:00

曼谷酒店山埃毒6屍案 毒物藏於「齋啡」現場照片曝光 涉債務糾紛(多圖、更新)

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泰媒指其中一名女死者、56歲的SHERINE CHONG是下毒者，而現場桌上的保溫壺內齋啡有毒。(互聯網)

泰媒指其中一名女死者、56歲的SHERINE CHONG是下毒者，而現場桌上的保溫壺內齋啡有毒。(互聯網)

17:49更新︰泰媒指下毒者為其中一名女死者、56歲的Sherine Chong。

泰國曼谷四面佛附近的君悅酒店，周二發生駭人命案，6人中毒死於同一房間內，口吐白沫。警方調查指案件涉及債務糾紛，下毒者是6名死者中的其中一人。泰媒指6人是因山埃中致死，而案發房間桌上有兩個不鏽鋼保溫壺，壺內裝有美式咖啡(齋啡)，相信是由下毒者準備，裡面含有劇毒；據稱下毒者是其中一名女死者、56歲的Sherine Chong。

曼谷酒店山埃毒案｜5樓502室 事前曾點餐 卻無食用

警方調查後指，6名死者均為越南人，3男3女死者年齡介乎37歲至56歲，其中兩人是美籍。案發在酒店5樓502室，據報涉事人士本來一行7人，入住共5間房，警方正調查另一人的下落。案件是因6人已屆退房時間，但卻無出現，職員遂上門查看而揭發，警方於周二下午約5時接報到場。

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據報案發前有人跟酒店點了餐，現場照片可見所有餐點均沒有食用過，原封不動在餐桌上。

6名死者陳屍位置。(互聯網) 桌上的杯、茶壺均用過，而相信毒物是在不鏽鋼保溫壺內的齋啡。(互聯網) 據報圖中的保溫內有齋啡，內含劇毒。(互聯網) 餐點原封不動。(互聯網) 閉路電視拍到SHERINE CHONG日前進入酒店。(互聯網) 泰媒指其中一名女死者、56歲的SHERINE CHONG是下毒者，而現場桌上的保溫壺內齋啡有毒。(互聯網) 6名死者出現在酒店的時序。(互聯網) 6名死者出現在酒店的時序。(互聯網) 6名死者出現在酒店的時序。(互聯網) 6名死者出現在酒店的時序。(互聯網)

曼谷酒店山埃毒案｜6隻杯用過 不鏽鋼保溫杯內含毒物

但房內有6隻已用過的杯、茶壺及兩個不鏽鋼保溫杯，眾人相信喝了下毒者所準備的齋啡後死亡，其中4人伏屍在餐桌、2人死在睡房內，當中一人面部受傷，懷疑是跌倒造成。6名死者被發現時，已死了逾24小時，而房內行李已經整理好，相信案發前眾人準備退房。

曼谷酒店山埃毒案｜涉1000萬泰銖債務糾紛

警方調查指，案件涉及債務糾紛，當局強調屬「個人事件」，總理賽塔表示相信案件不會影響泰國旅遊業。泰媒指案件涉及1,000萬泰銖債務，並涉及在日本興建醫院，原擬在日本解決問題，但因簽證問題而來到泰國。據報下毒的Sherine Chong為越南裔美籍人，於本月15日入境泰國，而之前她曾到泰國5次，閉路電視拍到她日前進入酒店。

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死者名單︰Sherine Chong(女、美籍)、Hung Dang Van(男、美籍)、Thi Nguyen Phuong Lan(女、越南籍)、Hong Pham Thanh(男、越南籍)、Dinh Tran Phu(男、越南籍)及Thi Nguyen Phuong(女、越南籍)。

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