曼谷酒店山埃毒6屍案 涉財務糾紛同歸於盡 毒茶包曝光

泰國曼谷四面佛附近的曼谷愛侶灣君悅酒店(Grand Hyatt Erawan Bangkok)，周二發生駭人命案，6人中毒死於同一房間內，口吐白沫。警方調查指案件涉及財務糾紛，下毒者是6名死者中的其中一人，相信6人是山埃中毒致死。泰媒指，案發房間桌上有兩個用過的不鏽鋼保溫壺、茶壺及茶杯，毒物為類似美式咖啡(齋啡)的「黑色液體」。警方其後證實，在現場檢獲含有山埃的「劇毒茶包」，相信是由下毒者準備。據稱下毒者是其中一名女死者、56歲的越裔美籍人士Sherine Chong。

警方調查後指，3男3女死者均為越南裔，介乎37歲至56歲，其中兩人美籍。案發在酒店5樓502室，涉事人士本來一行7人入住共5間房。警方調查「神秘的第7人」下落後，據報是其中一名死者的妹妹，已於本月10日離境。

下毒女子 堅拒職員幫忙泡茶

案件是因6人已屆退房時間，但卻無退房，職員遂上門查看而揭發，警方於周二下午約5時接報到場。據報案發前有人跟酒店點了餐，現場照片可見所有餐點原封不動在餐桌上。案發的502號房間是Chong所住，職員送餐點時，她獨自一人在房內，職員擺好餐點後想為她泡茶，但她婉拒，堅持自己處理。職員憶述，她當時說話不多，「明顯處於壓力之下」。閉路電視片段拍到其餘5人其後進入Chong的房間，之後便再沒有人出來。