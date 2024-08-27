曼谷8年內將沉沒？泰專家警告海平面升高將被淹沒

由於全球暖化，海平面上升，全世界有數個國家面臨國土將沉入海裡的困境，泰國曼谷也是其中之一，有專家就警告，「曼谷沉沒」恐會在未來8年內成真，政府應及早準備。

曼谷沉沒

「曼谷沉沒」曾是泰國政治轉型時期學術界具體研究的重要議程。國家改革委員會應對「曼谷沉沒」危機籌備委員會成員Sucharit Koonthanakulwong博士表示，工作小組10年前預測海平面上升的趨勢會使雨下得更大，如今一切都已經發生了。現在曼谷仍然存在，是因為河流和沿岸的堤壩仍然運作良好，但如果哪天海水水位升高到無法排乾，屆時將來不及做任何事，曼谷將會被淹沒。

泰國商會大學經濟學院院長兼前國家研究委員會成員阿努頌博士則稱，「曼谷沉沒」恐怕會在未來7到8年內發生，屆時將對泰國造成難以想像的經濟損失。