曾任《壯志凌雲》飛行指導機師　特技表演直撞地面身亡(有片)

美國新墨西哥州周二(22日)航空飛行展中，一名經驗豐富的飛行教練在表演特技時不幸墜機身亡。這名飛行教練曾擔任荷李活男星湯告魯斯(Thomas Cruise)主演電影《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)特技教練，擁有數千次特技飛行經驗，詎料發生悲劇。

綜合報道，新墨西哥州拉斯克魯塞斯國際機場20日舉行Las Cruces Air & Space Expo航空展，知名特技飛行員Chuck (Charles Thomas Coleman)獲邀表演，獨自駕駛Extra Flugzeugbau EA300單翼飛機進行特技飛行，詎料他的飛機在嘗試空中翻轉時失控，最後直線向下墜毀在機場附近約800米處，Chuck亦當場身亡。網上影片顯示，單翼飛機加速奔向天空，伴隨音樂在空中連翻三圈，惟飛機突然疑似失去動力，倒栽蔥般的直線往下墜。目擊者：「我的天哪！是墜機了嗎？」