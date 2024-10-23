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國際
2024-10-23 12:48:00

曾任《壯志凌雲》飛行指導機師　特技表演直撞地面身亡(有片)

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曾任《壯志凌雲》飛行特技指導機師，表演失事直撞地面身亡。(X)

曾任《壯志凌雲》飛行特技指導機師，表演失事直撞地面身亡。(X)

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美國新墨西哥州周二(22)航空飛行展中，一名經驗豐富的飛行教練在表演特技時不幸墜機身亡。這名飛行教練曾擔任荷李活男星湯告魯斯(Thomas Cruise)主演電影《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)特技教練，擁有數千次特技飛行經驗，詎料發生悲劇。

綜合報道，新墨西哥州拉斯克魯塞斯國際機場20日舉行Las Cruces Air & Space Expo航空展，知名特技飛行員Chuck (Charles Thomas Coleman)獲邀表演，獨自駕駛Extra Flugzeugbau EA300單翼飛機進行特技飛行，詎料他的飛機在嘗試空中翻轉時失控，最後直線向下墜毀在機場附近約800米處，Chuck亦當場身亡。網上影片顯示，單翼飛機加速奔向天空，伴隨音樂在空中連翻三圈，惟飛機突然疑似失去動力，倒栽蔥般的直線往下墜。目擊者：「我的天哪！是墜機了嗎？」

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Chuck曾擔任2022年上映的《壯志凌雲：獨行俠》演員飛行教練。(網上圖片) Miles Teller在網上發文並分享與Chuck的合照悼念。(X) Miles Teller在網上發文並分享與Chuck的合照悼念。(X)

Miles Teller網上發文悼念

來自加州的Chuck擁有逾1萬小時飛行時間，曾參加數百場航展，完成逾3000次飛行秀，還曾擔任2022年上映的《壯志凌雲：獨行俠》演員飛行教練，電影中飾演Rooster 的男演員Miles Teller在網上發文並分享與Chuck的合照悼念。新墨西哥州警方、美國聯邦航空總署(FAA)及國家運輸安全委員會（NTSB）正調查這起事故，初步調查期間機場暫時關閉，僅開放定期航班及緊急航班起降。

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