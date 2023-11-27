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國際
2023-11-27 13:15:12

曾參加殘奧 泰國28歲新郎槍殺44歲新娘及岳母再自轟 5死1傷

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泰國新郎槍殺新娘岳母 再自轟5死1傷

泰國新郎槍殺新娘岳母 再自轟5死1傷

泰國上周六（25日）一場婚禮發生槍擊悲劇，一名腳部截肢的28歲新郎射殺了包括44歲新娘、岳母等4人，及後吞槍不治。警方正調查其殺人動機。初步發現這對新人曾在宴會期間爭吵。目擊者稱，這場爭吵是由於新郎的「不安全感」引發，他擔心妻子會因為他的殘疾而離開他去找另一個男人。

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宴會期間爭吵 男方憂妻尋新歡

事件發生在東北部呵叻府王（Korat）一村莊。開槍的男子被確認為Chaturong Suksuk，他曾代表泰國參加殘奧會游泳和射擊比賽。28歲的男方於上周六上午與44歲的Kanchana Pachunthuek結婚。傳統婚禮從早上開始，在結束後便舉辦宴會。據報道，兩人在正式結婚前就已同居3年。

曾是海軍陸戰隊隊員  腳被火車輾過需截肢

有賓客和親戚們指注意到在晚間的宴會上，男方看上去並不像麼高興。他在深夜時突然離開會場並走向車子，過不久就拿槍回到宴會，開槍射殺新娘、岳母、新娘妹妹和一名賓客，並造成一位賓客嚴重受傷，Suksuk也在隨後開槍自盡。

當地警局表示，警方在現場找到11發用過的彈藥。該名新郎過去曾是海軍陸戰隊隊員，他的腳因為在一次事故中被火車輾過導致必須截肢。目前警方正在調查，以釐清犯案動機。

 

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