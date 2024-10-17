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國際
2024-10-17 15:23:00

曾在鐵金剛電影亮相　沙特王子逾7億元超級遊艇失控撞碼頭(有片)

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曾在鐵金剛電影亮相，沙特王子逾7億元超級遊艇失控撞毀。(X)

曾在鐵金剛電影亮相，沙特王子逾7億元超級遊艇失控撞毀。(X)

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一艘造價9,100萬美元(7億港元)的豪華遊艇在突尼西亞的碼頭因為未能及時停下，失控撞向防波堤致船身毁損。據悉這艘遊艇的來頭不小，不但曾在「007」鐵金剛系列電影中亮相，也曾是美國前總統特朗普所有。

綜合報道，事發於上周五(11)在突尼西亞一個碼頭，這艘豪華遊艇疑似失控未能及時停下，航頭撞上碼頭，船底、船體都有大面積損壞，混凝土碼頭亦被撞毀。有目擊者表示，在船撞上碼頭之前，看到有人把錨拋下，目前正在進行調查以確定事件的原因。

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這艘遊艇是沙特阿拉伯的億萬富翁兼軍火商Adnan Khashoggi 的要求，於1980 年耗資9,100萬美元打造。(X) 美國前總統特朗普曾買下遊艇，並改名為「特朗普公主」(Trump Princess)。(X) 現時，這艘遊艇屬於沙地阿拉伯王子Al-Waleed bin Talal。(網上圖片) 航頭撞上碼頭，船底、船體都有大面積損壞，混凝土碼頭亦被撞毀。(X)

特朗普曾經買下 改名「特朗普公主」

報道指，這艘遊艇是沙特阿拉伯的億萬富翁兼軍火商Adnan Khashoggi 的要求，於1980 年耗資9,100萬美元打造，Khashoggi將這艘船命名為「Nabila」。1983年，這艘遊艇曾出現於《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)電影中，後來輾轉被美國前總統特朗普買下，並改名為「特朗普公主」(Trump Princess)。現時，這艘遊艇屬於沙地阿拉伯王子Al-Waleed bin Talal

這艘遊艇全長88米的超級遊艇，可容納 22 名客人和 31 名船員。它有 11 間客艙、6部巨型冰箱、5個甲板、一個大型的游泳池、電影院、美髮沙龍，甚至是一間配有手術室的醫院。

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