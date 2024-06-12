曾坐日本新幹線逃票YouTuber　竟獲塞浦路斯人選入歐洲議會

塞浦路斯的一名YouTuber當選成為該國的歐洲議會議員。然而這位24歲的代表的爭議不斷，當中包括在去年於日本拍片逃票，事後被日本方面追究。

24歲的「Fidias」是塞浦路斯裔人，本名帕納約托（Fidias Panayiotou），在網上自稱自己是「專業的錯誤製造者」，並曾經在網上試圖擁抱100個名人，包括富豪的馬斯克（Elon Musk），以及在棺材內渡過一星期。而他在亞洲著名的行徑，是在去年10月，與其他的YouTuber在日本試圖免費乘車，期間在新幹線上逃票而引起日本網民的不滿，而JR九州之後更向日本警方提出投訴。沒有政治經歷的Fidias，在塞浦路斯的選舉中獲得第3高的19.4%選票，令他成為塞浦路斯的歐洲議會議員。