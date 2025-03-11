曾應對金融危機英國脫歐 前央行行長任加總理戰美關稅

加拿大執政自由黨周日舉行黨魁選舉接替早前宣布辭任的杜魯多，前央行行長、「政治素人」卡尼(Mark Carney)以85.9%得票壓倒性勝出，成為新黨魁兼接任總理。卡尼雖是政治素人，但在國際舞台非陌生面孔。他曾先後出任加拿大央行和英倫銀行行長，帶領全球七大經濟體系其中兩個應對金融危機和英國脫離歐盟。卡尼上任後將面對不少難關，包括美國總統特朗普挑起的關稅戰及「吞併」威嚇，還有預期的聯邦大選。

杜魯多於1月宣布辭職，留任至接任者宣誓就職，加媒指他與卡尼的正式交接儀式將在周四或周五舉行。外界預料卡尼將在日內或周內宣布大選。多月以來，反對派保守黨在民調均以雙位數領先，但特朗普1月上台後，情況卻扭轉。在特朗普威脅徵收關稅和作出吞併威嚇下，執政自由黨的支持率急升，受國民團結對抗美國壓迫的帶動，發展成與保守黨叮噹馬頭。

據悉，卡尼支持在關稅上以牙還牙，他稱「我們沒有挑起這場爭拗，但加拿大人永遠準備就緒，當有人挑起事端之時。美國人不要搞錯，加拿大在貿易上，就像在冰上曲棍球比賽中一樣會獲勝。」他又指，加拿大將維持最初的報復性關稅，直至「美國對我們顯示出尊重」。特朗普多次稱加拿大為美國第51個州，又稱杜魯多為州長，卡尼上台後將與他交手。卡尼發表得勝演說時指，「美國人想要我們的資源、水、土地、國家……若他們成功，將摧毀我們的生活方式。」