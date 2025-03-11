曾應對金融危機英國脫歐 前央行行長任加總理戰美關稅

加拿大執政自由黨周日舉行黨魁選舉接替早前宣布辭任的杜魯多，前央行行長、「政治素人」卡尼(Mark Carney)以85.9%得票壓倒性勝出，成為新黨魁兼接任總理。卡尼雖是政治素人，但在國際舞台非陌生面孔。他曾先後出任加拿大央行和英倫銀行行長，帶領全球七大經濟體系其中兩個應對金融危機和英國脫離歐盟。卡尼上任後將面對不少難關，包括美國總統特朗普挑起的關稅戰及「吞併」威嚇，還有預期的聯邦大選。
杜魯多於1月宣布辭職，留任至接任者宣誓就職，加媒指他與卡尼的正式交接儀式將在周四或周五舉行。外界預料卡尼將在日內或周內宣布大選。多月以來，反對派保守黨在民調均以雙位數領先，但特朗普1月上台後，情況卻扭轉。在特朗普威脅徵收關稅和作出吞併威嚇下，執政自由黨的支持率急升，受國民團結對抗美國壓迫的帶動，發展成與保守黨叮噹馬頭。
據悉，卡尼支持在關稅上以牙還牙，他稱「我們沒有挑起這場爭拗，但加拿大人永遠準備就緒，當有人挑起事端之時。美國人不要搞錯，加拿大在貿易上，就像在冰上曲棍球比賽中一樣會獲勝。」他又指，加拿大將維持最初的報復性關稅，直至「美國對我們顯示出尊重」。特朗普多次稱加拿大為美國第51個州，又稱杜魯多為州長，卡尼上台後將與他交手。卡尼發表得勝演說時指，「美國人想要我們的資源、水、土地、國家……若他們成功，將摧毀我們的生活方式。」
首位非公民任英央行舵手
59歲的卡尼從未參加過選舉，但於2008年出任加拿大央行行長時，領導加拿大度過多場危機。於投行高盛任職超過10年的卡尼更破格地於2013年成為英倫銀行行長，是該央行自1694年成立以來首位非英國公民出任此職。他在2008年金融危機中有出色表現，令加拿大較其他國家更快恢復過來，其行長委任獲英國跨黨派支持。他曾協助處理英國脫歐後的經濟動盪時期，英倫銀行推出量化寬鬆政策，度過當時經濟難關。
外交部：希望加方奉行務實對華政策
在北京，外交部發言人毛寧昨在例行記者會中，回應卡尼接替杜魯多出任加拿大總理的提問時稱，「中方注意到有關報道，向卡尼先生表示祝賀。中方一貫主張在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係，希望加方樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，推動中加關係改善發展。」